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Yaşam Yemek yiyen husumetlilerine kurşun yağdırdı
Yaşam

Yemek yiyen husumetlilerine kurşun yağdırdı

Yeniakit Publisher
2024-06-23 23:17:00 -
Yemek yiyen husumetlilerine kurşun yağdırdı

Elazığ’da bir şahıs, lokantada yemek yiyen husumetlilerine kurşun yağdırdı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. lokantada yemek yiyen husumetlileri F.K.D., K.O. ve M.Y.’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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