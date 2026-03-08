  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan Batı'ya insanlık dersi: Batı'nın acizliği ve İran'ın vakarı Erdoğan mı İmamoğlu mu? Vatandaşın cevabı sosyal medyayı salladı İsrail tutuştu! Gerçekler ortaya çıkmasın diye yahudileri gözaltına aldılar Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyinden, Orta Doğu'daki gelişmelere yönelik ortak bildiri CHP’li Süreyya Derici laik atak geçirdi! “Türkiye asla bir İslam devleti olmayacak” Gündem ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları! İki bakan Meclis’i bilgilendirecek Yer: İzmir! CHP beceremedi, halk kendi başının çaresine baktı Milyon dolarlık füzeler maketlere mi gitti? İran’ın "şişme" stratejisi gündemde! İran’dan İsrail’e ACEM OYUNU Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş Akit’e konuştu: Vahdet bilinciyle hareket etmeliyiz İran'a petrol için çöktüklerini itiraf ettiler! Leş kargası
Yerel Yemek yerken neye uğradığını şaşırdı! Kaşıktan öyle bir şey çıktı ki..
Yerel

Yemek yerken neye uğradığını şaşırdı! Kaşıktan öyle bir şey çıktı ki..

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Taksim'de kız arkadaşıyla bir restorana giden bir kişi yemek yemeye başlayınca büyük şok yaşadı. İlk lokmasını aldıktan sonra yemeyin içinden çıkan böcek genç adamın dudağını ısırdı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Mart Çarşamba günü saat 19.15 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi kız arkadaşıyla ocakbaşı restorana giderek yemeğe oturdu. Siparişler geldikten sonra yemek yemeye başlayan adam dudağında bir acı hissetti. Adam yemeği kontrol ettiğinde içerisinde böcek olduğunu gördü.

BÖCEK DUDAĞINI ISIRDI

Bunun üzerine böceğin fotoğrafını çeken adam, önce hastaneye giderek sağlık raporu aldı; ardından da emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında 'Taksirle yaralama' suçundan adli işlem başlatıldı.İfadesi alınan iş yeri sahibi işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

İŞ YERİ SAHİBİ HAKKINDA İŞLEM

Diğer yandan iş yerindeki güvenlik kamera görüntüleri incelenerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. İş yeri hakkında ise hijyen denetimi yapılması için işlem başlatıldı.

Kızılay aşevinde 3 bin ihtiyaç sahibinin iftar yemeklerini 20 hükümlü hazırlıyor
Kızılay aşevinde 3 bin ihtiyaç sahibinin iftar yemeklerini 20 hükümlü hazırlıyor

Oruç

Kızılay aşevinde 3 bin ihtiyaç sahibinin iftar yemeklerini 20 hükümlü hazırlıyor

Yatalak annesine yemek hazırlarken hayatını kaybetti
Yatalak annesine yemek hazırlarken hayatını kaybetti

Aktüel

Yatalak annesine yemek hazırlarken hayatını kaybetti

‘pes’ dedirten hırsızlık kamerada! Önce ısındı sonra yemek yedi
‘pes’ dedirten hırsızlık kamerada! Önce ısındı sonra yemek yedi

Yerel

‘pes’ dedirten hırsızlık kamerada! Önce ısındı sonra yemek yedi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23