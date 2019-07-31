Yemek öncesi içilen kahveler neden zararlıdır?

Kahve tüketimi düzenli ve yeteri kadar olduğu takdirde yararlıdır. Hatta yapılan bir araştırmada, yeterli oranda olması şartı ile, çocukların kahve tüketmesinde hiçbir zarar yoktur.

Kahveyi yararsız yapan durum, zamanlama ve içeriğidir.Şekerli içilen kahve, yarardan çok zarardır. Aynı şekilde aç mideyi zorlayacağı için, yemek yemeden önce içilen kahvede fazlasıyla zararlıdır. Açken kahve tüketimi anksiyete ve yorgunluğa sebep olabilir.

Yapılan çalışmalar, sabah erken saatlerde kahvaltı yapmadan önce kahve içmenin vücuttaki kortizol seviyesini artırabileceğini ortaya koydu. Kortizol seviyesinin yükselmesi; vücudun daha fazla strese maruz kalmasına neden olur. Kortizol fazlalığı sonucunda ciltte morarma, kas tutulması ve kemik erimesi görülebilir.

Bu nedenle kahveyi düzen ve denge içerisinde tüketmelisiniz.