Pek çok şirket çalışanlarına yemek kartı veriyor. Yemek kartı alanlar ise bu ödemeyi genellikle marketlerde kullanmayı tercih ediyor. Yeni yıl öncesinde ise söz konusu kartların marketlerde kullanılmayacağı ileri sürüldü. Peki, yemek kartlarıyla ilgili karar ne oldu?

Yemek kartları ne zaman markette geçmeyecek? Yemek kartı kararı değişti mi?

51 TL'ye kadar nakit olarak ödenen yemek bedelleri vergiden ve sosyal güvenlik priminden muaf tutuldu. Yemek çeklerinde prim istisnası 12.94 TL'den 51 TL'ye çıktı. Yemek ödemeleri ise 51 liradan 110 liraya yükseldi. Bu gelişmenin ardından yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılmayacağı yönünde iddialar yayılmaya başlandı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu yemek kartlarının marketlerde kullanılmayacağı hakkında iddiaların doğruyu yansıtmadığını bildirdi.

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade konuyla ilgili açıklamada bulundu. Piyade, "emek kartlarında değişen bir şey yok. Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir" dedi.