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Yemek kartı şirketleri için karar açıklandı

Rekabet Kurulu, yemek kartı şirketleriyle ilgili yürüttüğü soruşturmada herhangi bir cezaya yer olmadığını açıkladı.

16 Kasım 2018 Cuma 14:05
Yemek kartı şirketleri için karar açıklandı

Rekabet Kurulu, Sodexo Avantaj ve  Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş., Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş., Network Servisleri A.Ş., Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş., Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Set Kurumsal Hizmetler A.Ş.’yle ilgili soruşturmada herhangi bir cezaya yer olmadığına karar verdi.

Kararda şöyle denildi:

"15.11.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda  Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş., Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. ve bunların kurdukları Network Servisleri A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine, bununla birlikte Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş., Set Kurumsal Hizmetler A.Ş., Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun’u ihlal etmediklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere  idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi." 

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 14:05
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