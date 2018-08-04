Yemeğin salçası fazla olursa ne yapılmalıdır?

Domates ve domatesten yapılan soslar ve salçalar içerdikleri askorbik asit ( C vitamini) nedeniyle asidik yapıya sahiptir.

Bu nedenle, domates veya domates salçası yemeğe ekşi bir tat verir.

SODYUM BİR KARBONATI DENEYİN

Salçası fazla kaçan yemeklere, sodyum bir karbonat ya da bilinen adıyla içme sodası eklemeyi deneyin.

Karbonat alkali bir mineraldir. Yemeğe eklendiğinde domatesin asidini, yani salçanın ekşi tadın kaynağını nötralize eder.

UYGULAMA:

Bir seferde yaklaşık 1/8 çay kaşığını yemeğe ekleyip, karıştırın.

Damak tadınıza göre, ekşilik istediğiniz seviyeye inene kadar, karbonatı azar azar ilave edin.

Bir anda çok fazla karbonat eklemeyin.

Karbonatı bir anda eklemek, yemeğin tadını ayarlayamamanıza neden olur.

Karbonatın, domates tadını ve ekşiliğini tamamen kaldırmaması için, dikkatli olun.

Karbonat, sadece pH seviyesini yükseltmekle kalmaz, toplam alkaliniteyi de yükseltir.

Bu duruma ‘’tampon sistemi’’ adı verilir. Gerektiğinden fazla karbonat kullanmak, bir süre sonra ph seviyesini yeniden düşmesine neden olur.

ŞEKER VE TATLI GIDALAR EKLEMEK İŞE YARAR MI?

Yemeğe şeker, havuç ya da başka tatlı sebzeler eklemek, tat hissi ile ekşiliği maskelemeye yardımcı olur ama pH seviyesinde fazla bir değişikliğe neden olmaz.

Domatesin pH değeri yaklaşık 4.6, havucun 6.0, patatesin ise 5.5’dir.

SU EKLEMEK İŞE YARAR MI?

PH oranı 7 olan su, yemeğe eklendiğinde ekşiliğin azaltılmasını sağlar. Ancak bu aynı zamanda diğer tüm lezzetlerinde de sulanmasına neden olur.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.