Emekli maaşına emsal karar! Artık af yok

Adana Bölge Adliye Mahkemesi, emekli maaşının kredi ödemesi nedeniyle bloke edilmesinin mümkün olduğuna hükmederek emsal bir karar verdi.

Mahkeme, davacının bankaya verdiği yazılı talimatlar doğrultusunda maaş hesabından yapılan kesintilerin sözleşmelere uygun olduğunu belirtti.

Emekli, maaşından en fazla dörtte bir oranında kesinti yapılabileceğini savunarak bankanın tüm kesintileri geri ödemesini talep etmişti. İlk derece mahkemesi bu talebi kabul etmişti. Ancak İstinaf Mahkemesi, sözleşme hükümlerine dayanarak maaşın tamamının bloke edilmesinin önünü açtı ve yerel mahkemenin kararını kaldırdı.

Kararın kesin olduğu vurgulandı. Bu emsal karar, kredi borçları nedeniyle emekli maaşlarının tamamen bloke edilmesinin yasal olarak mümkün olduğunu ortaya koydu.