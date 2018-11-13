Yemeği yavaş yemenin faydaları

Hızlı, modern yaşam içinde yemekleri göz açıp kapayıncaya kadar bitirmek zaman kazandırması açısından cazip olabilir. Ancak, hazımsızlık, kilo alımı ve hatta gıda zehirlenmesi gibi bir takım problemlere yol açabilir. Yemek için zaman ayırmak, her lokmadan keyif almak ve acele etmekten kaçınmak çeşitli faydalar sağlar.

DAHA İYİ SİNDİRİM SAĞLAR

Sindirimin ağzınızda başladığını biliyor muydunuz? Yemeği iyi çiğnemek ve tükürük bazı besin maddelerinin emilimini kolaylaştırır. Sağlık için, sadece sağlıklı yiyecekler tüketmek yeterli değildir, onları nasıl yediğiniz de önemlidir.

HAZIMSIZLIĞI ÖNLER

Her hazımsızlık sorunu yaşadığınızda suçu baharatlı ve yağlı yiyeceklere atmayın. Bazen ne yediğiniz değil, nasıl yediğiniz daha önemlidir. Yiyecekleri iyi çiğnemek, sindirimin daha iyi olmasını sağlayacağı için hazımsızlık sorunu da yaşanmayacaktır.

STRESİ AZALTIR

Tüm günlük koşuşturmaların arasında yemek için yeterli zaman ayırmak, rahatlamanız için size imkan sağlayacaktır. Her bir öğün, her şeyi bir kenara bırakmak ve kafanızı boşaltmak için fırsat yaratacaktır.

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR

Beynin doygunluk hissine varması yaklaşık 15-20 dakika almaktadır. Hızlı yemek yediğinizde, midenizde rahatsızlık hissetseniz de, beyinde doyma hissi oluşmayacağı için yemeye devam edersiniz. Bu da daha fazla yemek ve daha fazla kilo almak demektir. Kilo vermek istiyorsanız, çiğneme süresinin mümkün olduğunca uzun tutun ve yemek sürenizi geniş bir zamana yayın.

DİYABET RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

Fazla yemek, sadece kilo almaya neden olmaz, aynı zamanda pankreas için de kötü bir durumdur. İhtiyaç duyduğunuzdan daha fazla yemek, daha fazla insülin üretimine neden olur, bu da tip 2 diyabet riskiyle sizi karşı karşıya getirir.

GIDA ZEHİRLENMESİ RİSKİNİ AZALTIR

Yemek için zaman ayırmak ve yemek için acele etmemek, yediğiniz şeylerle ilgili her türlü önemli ayrıntıyı fark etmenizi sağlar. Yemeğin kokusu, tadı gibi detaylara daha fazla dikkat ederek, gıda zehirlenmesi gibi durumların önüne geçebilirsiniz.