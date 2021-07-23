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Ekonomi Yellen'dan iklim mücadelesi için özel sermaye çağrısı
Ekonomi

Yellen'dan iklim mücadelesi için özel sermaye çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Janet Yellen, çok uluslu bankalara iklim değişikliğiyle mücadele için daha fazla sermayeyi harekete geçirme çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 03:33:00 -
Yellen'dan iklim mücadelesi için özel sermaye çağrısı

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'ın iklim finansmanını görüşmek üzere kalkınma bankalarının başkanları ve özel sektör temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.

Söz konusu toplantıya ABD Başkanı Joe Biden'ın İklim Özel Temsilcisi John Kerry'nin yanı sıra Afrika Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası ile Dünya Bankası temsilcilerinin katıldığı belirtilen açıklamada, kalkınma bankalarının daha fazla özel sektör finansmanını harekete geçirmesinin yollarının ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Yellen'ın iklim değişikliğine yönelik özel sermaye seferberliğini en üst düzeye çıkarmak için söz konusu bankaların teşviklerini, yapılarını ve uygulamalarını değerlendirme çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, Yellen'ın kalkınma bankalarını özellikle özel sektör operasyonlarıyla iklim uyumuna daha fazla odaklanmaları ve gelişmekte olan ülkeleri emisyon azaltma önlemlerini uygulamaları ile kritik ekosistemleri koruma konusunda desteklemek için teşvik ettiği bildirildi.

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