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Ekonomi Yellen koinler için düzenleme istedi
Ekonomi

Yellen koinler için düzenleme istedi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Janet Yellen, sabitkoinlere (stablecoin) ilişkin uygun bir düzenleyici çerçeve için hızla harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 05:54:00 -
Yellen koinler için düzenleme istedi

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yellen, sabitkoinleri görüşmek üzere, Para Birimi Denetleme Ofisi ile Federal Mevduat Sigorta Kurumunun katılımıyla Finansal Piyasalar Çalışma Grubu'nu (PWG) topladı.

Toplantıda, sabitkoinlerin hızlı büyümesi, bir ödeme aracı olarak olası kullanımları ve son kullanıcılar, finansal sistem ile ulusal güvenliğe yönelik potansiyel riskleri ele alındı.

Yellen, söz konusu toplantıda, sabitkoinlere ilişkin uygun bir düzenleyici çerçeve için hızla harekete geçilmesi gereğinin altını çizdi.

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