Yelkende Çınar kardeşler 3. oldu
Milli yelkenciler Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen The Carnival Yarışları'nda üçüncü oldu.25 Şubat 2019 Pazartesi 09:21
Milli yelkenciler Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen The Carnival Yarışları'nda üçüncü oldu.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21-24 Şubat tarihlerinde Sanremo kentinde organize edilen yarışlarda, 18 ülkeden 47 tekne mücadele etti. Deniz-Ateş ikilisi, 10 yarış sonunda topladıkları 52 net puanla üçüncü sırayı aldı.
Rasim Yaşar-Kaan Parlas ikilisi ise yarışları 32. sırada tamamladı.
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