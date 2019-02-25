Yelkende Çınar kardeşler 3. oldu Milli yelkenciler Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen The Carnival Yarışları'nda üçüncü oldu.

Milli yelkenciler Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen The Carnival Yarışları'nda üçüncü oldu. Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21-24 Şubat tarihlerinde Sanremo kentinde organize edilen yarışlarda, 18 ülkeden 47 tekne mücadele etti. Deniz-Ateş ikilisi, 10 yarış sonunda topladıkları 52 net puanla üçüncü sırayı aldı. Rasim Yaşar-Kaan Parlas ikilisi ise yarışları 32. sırada tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.