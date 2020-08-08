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Spor

Yelkende 2021-2024 yılı yarış kuralları değişiklikleri eğitimi düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-08 09:26:40 -
Yelkende 2021-2024 yılı yarış kuralları değişiklikleri eğitimi düzenlendi

ANKARA(AA) - Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) eğitim faaliyetleri içerisinde yer alan "2021-2024 Yelken Yarış Kuralları Değişiklikleri" konulu eğitim çevrim içi düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle gerçekleşen eğitime, TYF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük ve uluslararası hakem Pınar Coşkuner Genç'in katıldığı ifade edildi.

Eğitimde, yelken yarış kurallarındaki değişikliklerin ele alındığı belirtildi.

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