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Yelken: TYF Kış Kupası

- Organizasyon, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı

22 Ocak 2019 Salı 22:45
Yelken: TYF Kış Kupası


MUĞLA (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Kış Kupası Yelken Yarışları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Turgutreis Yelken Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen yarışlarda, ikisi Ukrayna'dan toplam 519 sporcu yer aldı.

Turgutreis açıklarında yapılan yarışlar, optimist, laser 4.7, laser radial ve laser standart sınıflarında düzenleniyor.

Milli takım seçmelerinin de yapıldığı yarışların ilk gününde, rüzgarın yetersiz olması nedeniyle iki sınıfta yarış tamamlanabildi. Diğer yarışlar iptal edildi.

İlk gün sonunda, yarışların tamamlandığı laser radial sınıfında Fenerbahçe Doğuş Yelken'den Yiğit Yalçın Çıtak, laser standartta ise Galatasaray Yelken Şubesi'nden Mehmet Duran Dinç ilk sırada yer aldı.


- "Sıfır Atık Projesi"ne destek


Organizasyonda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de hayata geçirdiği "Sıfır Atık Projesi"ne, çevre bilincini artırmak adına destek verildiği bildirildi.

Bu kapsamda, her sınıfta yapılacak ilk gün yarışları sonuçlarının ayrıca değerlendirmeye alınarak ödüller verileceği kaydedildi. Bu ödüllerin, Muğla'ya Hizmet Vakfı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı ortaklığı ile kurulan MUÇEV Turizm'i de içine alarak, "Sıfır Atık-MUÇEV Kupası" adı altında verileceği belirtildi.

TYF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hakan Kütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlara 20 ildeki 56 kulüpten sporcuların katıldığını söyledi. Kış Kupası Yarışları'nın yıllardır düzenlendiğine dikkati çeken Kütük, organizasyonun özellikle sömestir tatiline denk geldiğini, burada yarışan sporcuların Türkiye'nin en iyi yelkencileri olduğunu söyledi.

Dereceye girenlere kupaları, 26 Ocak Cumartesi günü yapılacak son yarışların ardından düzenlenecek törenle verilecek.


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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 22:45
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  5. Türkiye Yelken Federasyonu (TYF)
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