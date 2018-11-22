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Yelken: TYF Atatürk Kupası Yarışları

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen organizasyonda üçüncü gün yarışları tamamlandı

22 Kasım 2018 Perşembe 21:22
Yelken: TYF Atatürk Kupası Yarışları

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Atatürk Kupası Yelken Yarışları'nda üçüncü gün mücadelesi tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından, Yalıkavak Yelken Kulübünün ev sahipliğinde Bodrum Belediyesinin desteğiyle Yalıkavak açıklarında yapılan yarışlarda, üçüncü gün sonunda optimist genel sıralamada A.R.M Urla Yelken Kulübünden Mustafacan Öztuncel ve optimist junior kategorisinde Galatasaray Yelken Şubesi'nden Ali Poyraz Özdemir ilk sırada yer alıyor.

Laser 4.7'de ise Karşıyaka Yelken Şubesi sporcusu Derin Baytur ikinciliğe gerilerken, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nden Batu Özonur ilk sıraya yerleşti.

Laser standartta ilk sıradaki Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nden Berkay Abay ve laser radialde Galatasaray Yelken Şubesi'nden Ecem Güzel de birinciliklerini korudu.

Yarışlar 24 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 21:22
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  5. TYF Atatürk Kupası
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  7. Yelken

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