Yelken: Laser Standard Dünya Şampiyonası



ANKARA (AA) - Yelkende Japonya'da düzenlenen Laser Standard Dünya Şampiyonası sona erdi. Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sakaiminato kentinde düzenlenen organizasyonda 57 ülkeden 156 sporcu mücadele etti. Şampiyonayı, Olimpik Milli Takımı sporcularından Berkay Abay (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 73'üncü, Alp Rodopman (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 78'inci ve Alp Baltalı (İstanbul Yelken Kulübü) ise 134'üncü sırada tamamladı.

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