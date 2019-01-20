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Yelken: BAYK Kış Trofesi

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde, farklı illerden 41 teknede yaklaşık 360 sporcunun katıldığı 1. ayak yarışları tamamlandı- Rüzgar hızının zaman zaman 40 kilometreyi geçtiği yarışlarda, zor anlar yaşayan sporcuların dalgalarla mücadelesinde renkli görüntüler oluştu

20 Ocak 2019 Pazar 21:33
Yelken: BAYK Kış Trofesi


MUĞLA (AA) - Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü'nce (BAYK) düzenlenen BAYK Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışları tamamlandı.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonda, birinci ayak yarışlarının ikinci gününde, farklı illerden 41 teknede yaklaşık 360 sporcu yer aldı. Yarışlar, IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere 3 ayrı sınıfta düzenlendi.

İkinci gün yarışları öncesinde, 2013 yılında BAYK Kış Trofesi'nin ilk yarışında hayatını kaybeden Burçin Hazarhun anıldı. 19 Ocak 2013'te yarış sırasında tekneden düşerek boğulma tehlikesi geçiren ve ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Hazarhun için saygı duruşunda bulunuldu.

Yarışlarda destek sınıfındakiler 19 millik Bodrum-Karaada-Çelebi Adası- Tavşanburnu coğrafi rotasında mücadele etti. IRC-A ve IRC-B'dekiler ise 18 millik Bodrum-Görecek Burnu-Çelebi Adası-Bodrum rotasında yelken açtı.

Rüzgar hızının zaman zaman 40 kilometreyi geçtiği yarışlarda heyecanlı anlar yaşandı. Yarışların startından sonra bir süre tekneler birbirine yakın ilerlerken, iki teknenin çarpıştığı belirtildi. Maddi hasar oluşan teknedeki ekiplerin yarışa devam etmediği kaydedildi.

Zor anlar da yaşayan yarışçıların dalgalarla mücadelelerinde, renkli ve seyirlik görüntüler oluştu. Yarışların tamamlanmasının ardından marinaya dönen ekipler, yelkenlerini topladı.


- Esendemir: "Keyifli yarış oldu"


Organizasyona İstanbul'dan katılan Gizem Esendemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yarış sırasında bir ara yağmur da etkili oldu. Rüzgarın hızı artarken, dalgalar yükseldi. Zaman zaman zorluk yaşadık ama keyifli yarış oldu." dedi.

İzmir'den katılan Erdinç Yapan ise ekip olarak güzel bir yarış geçirdiklerini belirtti.

İkici gün yarışlarını, IRC-A sınıfında "Kapkara", IRC-B'de "Kabasakal" ve destek sınıfında ise "Deniz Cadıları-Nora" isimli tekneler ilk sırada tamamladı.

Birinci ayak yarışlarında genel sıralamada dereceye girenler, organizasyonun 9-10 Şubat'taki ikinci ayak programı kapsamında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak ve kupalarını alacak.


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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 21:33
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