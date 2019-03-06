Yelken: 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları





MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'nın ilk günü tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) faaliyet programında yer alan ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde yapılan yarışların ilk günü, İçmeler mevkisinde gerçekleştirildi. Yarışlara 14 ülkeden 350 sporcu katıldı.

"Senior" ve "junior" olmak üzere 2 kategoride 5 grup olarak gerçekleştirilen toplam 15 yarışta sporcuların, rakiplerinin yanı sıra dalgalarla mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.

Rüzgarın saatte 20-30 kilometre hızla estiği yarışlarda tekneleri devrilen bazı sporcular suya düştü. Sporcular zor anlar yaşasalar da mücadeleden kopmayıp yelkenlilerini doğrultarak yarışa devam etti.

Uluslararası yarış hakemi ve organizasyonun jüri başkanı İlker Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk gün yarışlarının çok güzel geçtiğini söyledi. Bayındır, 9 Mart'ta sona erecek organizasyonda, ikinci günün ardından final serisi yarışlarına başlanacağını belirtti.

Yarışların birinci günü sonunda "junior" kategorisinde Türkiye'den Foça Yelken İhtisas Kulübü sporcusu Mert Doğan ilk sıraya yerleşti. "Senior"larda ise Türkiye'den A.R.M Urla Yelken Kulübü sporcusu Mustafa Öztuncel birinci oldu.

7. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları'na yarın devam edilecek.



