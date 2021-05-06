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Aktüel Yeldana Kaharman kimdir? Yeldana Kaharman nasıl öldü?
Aktüel

Yeldana Kaharman kimdir? Yeldana Kaharman nasıl öldü?

Sedat Peker’in Yeldana Kaharman’nın ölümüne ilişkin iddiaları sonrası Yeldana Kaharman kimdir? Yeldana Kaharman nasıl öldü? sorularını yeniden gündeme getirdi. Elazığ'da yerel televizyon kanalında sunuculuk yapan Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi idi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 16:22:00 - 2021-05-06 16:22:46
Yeldana Kaharman kimdir? Yeldana Kaharman nasıl öldü?

Elazığ’da yaşayan 21 yaşındaki Kazakistanlı Yeldana Kaharman isimli kadın, evde şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş olarak bulunmuştu. Vücudunda darp ya da kesik izi bulunmayan 21 yaşındaki Kaharman'ın intihar ettiği iddia edilmişti.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği konuyla ilgili haberlere erişim engeli getirmişti. Bir röportaj yapmak için Tunceli'nin Pertek ilçesine giden Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman, 28 Mart 2018'de evinde ölü bulundu.

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