  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yeğeni tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Yeğeni tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta yeğeni tarafından bıçaklandığı öne sürülen amca Mustafa K. hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 19:50:00 -
Yeğeni tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta yeğeni tarafından bıçaklandığı öne sürülen amca Mustafa K. yaşamını yitirdi.

O.K. (27) gece saatlerinde Elmalıdere Mahallesi İkinci Emre Sokak'taki dedesinin yaşadığı eve gitti.

Burada O.K. ile dedesiyle yaşayan amcası Mustafa K. (50) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonucu O.K. amcası Mustafa K'yı bıçaklayarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa K. müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23