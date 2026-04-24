Eski Beşiktaşlı futbolcudan üzen haber! Hayatını kaybetti
Bir dönem Süper Lig'de de forma giyen eski futbolcu Michael Eneramo vefat etti.
Bir dönem başta Beşiktaş olmak üzere, Sivasspor, Başakşehir, Karabükspor ve Manisaspor formaları giyen 40 yaşındaki Michael Eneramo hayata gözlerini yumdu.
Nijeryalı futbolcunun, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ifade ediliyor.
SÜPER LİG'DE 110 MAÇA ÇIKMIŞTI
Süper Lig'de 110 maça çıkan Eneramo, 31 gol atıp 19 kaydetmişti. Kariyerine Lobi Stars'ta başlayan Nijeryalı, 2018 yılında Türk Ocağı Limasol ile nokta koymuştu.