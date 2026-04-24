Ani vefatıyla yıkılmıştı! Ünlü Türkücü son anlarını anlattı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

2021 yılında Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden türkücü Ali Şan, o dönem yaşadığı zorlu sürece ilişkin itiraflarda bulundu.

Türkücü Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kardeşini kaybederek derin bir üzüntü yaşayan ünlü türkücü kardeşine duyduğu özlemi her fırsatta dile getiryor.

Yaşadıklarını ilk günkü gibi hatırladığını dile getiren Alişan, kardeşinin vefat sürecini aktarırken gözyaşlarını tutmakta güçlük çekti.

“ÖLDÜĞÜNÜ BİLE ANLAMADI” Kardeşinin hastanedeki son anlarını anlatan Alişan, duygularını kontrol etmekte zorlandı.

O süreci unutamadığını belirten sanatçı, “Göremedim ama kalp masajı yapılırken doktorlarla o koridordaki bağırışlar çağırışlar... Bir ay makineye bağlı kaldığı için hiç konuşamadık. Doktorlara sordum, öldüğünü anladı mı diye. Öldüğünü bile anlamadan vefat etti. Hiçbir şey konuşamadık. Böyle bir şeyi kimse beklemiyordu” sözleriyle yaşadığı büyük acıyı paylaştı.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLMUŞTU Selçuk Tektaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdikten sonra Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı. Alişan, kardeşini gözyaşları içinde defnederken yaşadığı acıyla uzun süre gündeme gelmişti. Ünlü isim, kaybın ardından uzun süre toparlanamadığını sık sık dile getirmişti./ kaynak: haber7

