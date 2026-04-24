  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde skandal görüntüler: Çuvallarla para trafiği kamerada!
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde skandal görüntüler: Çuvallarla para trafiği kamerada!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP'li belediyelerle anılan "para kuleleri", "baklava kutusunda dolarlar" ve "valiz dolusu nakit" iddialarına bir yenisi daha eklendi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde, belediye yönetimiyle bağlantılı olduğu öne sürülen ve rüşvet çarkını gözler önüne seren "çuvalla para taşıma" görüntüleri infial yarattı.

Sosyal medyada yayılan ve güvenlik kamerası kayıtlarına dayanan görüntülerde, bir motosiklet galerisinde gerçekleşen şüpheli para trafiği anbean kaydedildi. Görüntülerde şu detaylar dikkat çekiyor:

  • Motosiklet Üzerinde Para Taşıma: Galeri önüne motosikletle gelen şahısların, beyaz çuvallara doldurulmuş yüklü miktardaki paraları dükkan içerisine taşıdığı görülüyor.
  • Gizli Teslimat: Çuvalların dükkanın arka bölümlerine doğru götürüldüğü ve burada bekleyen kişilere teslim edildiği anlar kameraya yansıyor.
  • Tezgah Üstü Hareketlilik: Videonun ilerleyen bölümlerinde, galerinin banko ve tezgah bölümlerinde şahısların paraları saydığı ve paketlediği anlar açıkça seçiliyor.

Belediye başkanı ve kardeşi tutuklanmıştı

Manavgat'ta bir süredir devam eden 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında sıcak gelişmeler yaşanmıştı. Güvenlik kamerası kayıtlarında isimleri geçen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in de aralarında bulunduğu toplam 16 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Paradan kuleler" serisine yeni halka

Daha önce İstanbul ve diğer CHP'li belediyelerde ortaya çıkan para sayma görüntüleri, baklava kutularına gizlenmiş dövizler ve battaniyelere sarılı nakit paralar Türkiye gündemini uzun süre meşgul etmişti. Manavgat'ta ortaya çıkan bu son görüntüler, "belediyelerde kurulan kayıt dışı para düzeni" iddialarını yeniden alevlendirdi.

Emniyet güçlerinin yürüttüğü soruşturma derinleşirken, çuvallarla taşınan paraların hangi ihalelerin karşılığı olduğu ve rüşvet ağının nerelere kadar uzandığı araştırılıyor.

Amcası para kulelerinin mimarıydı! Yeğen Keleş'ten 170 milyon liralık savunma...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet balcı

bu yaratma kelimesini insan kullanırsa bu onun dinen zındık olduğunun mührüdür derdi Hüseyin hoca bu kelimeyi kullanan helak olmuştur
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23