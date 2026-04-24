CHP'li Manavgat Belediyesi'nde skandal görüntüler: Çuvallarla para trafiği kamerada!

Sosyal medyada yayılan ve güvenlik kamerası kayıtlarına dayanan görüntülerde, bir motosiklet galerisinde gerçekleşen şüpheli para trafiği anbean kaydedildi. Görüntülerde şu detaylar dikkat çekiyor:

Motosiklet Üzerinde Para Taşıma: Galeri önüne motosikletle gelen şahısların, beyaz çuvallara doldurulmuş yüklü miktardaki paraları dükkan içerisine taşıdığı görülüyor.

Gizli Teslimat: Çuvalların dükkanın arka bölümlerine doğru götürüldüğü ve burada bekleyen kişilere teslim edildiği anlar kameraya yansıyor.

Tezgah Üstü Hareketlilik: Videonun ilerleyen bölümlerinde, galerinin banko ve tezgah bölümlerinde şahısların paraları saydığı ve paketlediği anlar açıkça seçiliyor.

Belediye başkanı ve kardeşi tutuklanmıştı

Manavgat'ta bir süredir devam eden 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında sıcak gelişmeler yaşanmıştı. Güvenlik kamerası kayıtlarında isimleri geçen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in de aralarında bulunduğu toplam 16 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Paradan kuleler" serisine yeni halka

Daha önce İstanbul ve diğer CHP'li belediyelerde ortaya çıkan para sayma görüntüleri, baklava kutularına gizlenmiş dövizler ve battaniyelere sarılı nakit paralar Türkiye gündemini uzun süre meşgul etmişti. Manavgat'ta ortaya çıkan bu son görüntüler, "belediyelerde kurulan kayıt dışı para düzeni" iddialarını yeniden alevlendirdi.

Emniyet güçlerinin yürüttüğü soruşturma derinleşirken, çuvallarla taşınan paraların hangi ihalelerin karşılığı olduğu ve rüşvet ağının nerelere kadar uzandığı araştırılıyor.