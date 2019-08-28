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Yediklerimiz yaşam kalitesini belirliyor

Fonksiyonel Tıp Uzmanı Op.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:47
Yediklerimiz yaşam kalitesini belirliyor

Fonksiyonel Tıp Uzmanı Op. Dr. Zafer Beken, “Yaşam Kalitesinde Sağlıklı Olmak” konulu seminerde riskli ve sağlıklı gıdaları sıraladı.


Medical Park İzmir Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Op. Dr. Zafer Beken, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesinin davetlisi olarak "Yaşam Kalitesinde Sağlıklı Olmak" konulu bir seminer verdi.Sağlıklı yaşamın olmazsa olmaz kurallarını ve fonksiyonel tıbbı anlatan Beken, sağlıklı ve riskli gıdalar üzerinde durdu. Yediklerimizin yaşam kalitemizi belirlediğini söyleyen Beken, tüketilmesi gereken sağlıklı gıdalardan örnekler verdi. Beken, sebze, meyve, balık, et, kuruyemiş, bitkisel protein gibi yiyeceklerin daha çok tüketilmesi gerektiğini belirtti.



İşte faydalı yiyecekler


Sebzelerin çiğ ve az pişmiş olarak tüketilmesini öneren Beken, tüketilmesi gereken sebzeleri brokoli, lahanagiller, semizotu, dereotu, kırmızı pancar, pazı, enginar, domates, salatalık, maydanoz ve diğer doğal yetişmiş sebzeler olarak sıraladı. Beken, "Zeytin, avokado, limon, dutsu meyveler (böğürtlen, yaban mersini, kızılcık, karadut...) öncelikli tercih edilmeli. Doğal deniz ve tatlı su balıkları sardalya, hamsi, mezgit, uskumru, lüfer, levrek, dil balığı, doğal somon, alabalık tüketilebilir. Çayırda otlatılmış keçi, kuzu ve sığır. Köy tavuğu, hindisi, av hayvanları da önemlidir" dedi.


Nohut, mercimek, bezelye, deniz yosunları, arı poleninin faydalı olduğunu ifade eden Beken, yağlar hakkında da naturel soğuk sıkım sızma zeytinyağı, doğal köy tereyağı, işlenmemiş organik Hindistan cevizi yağı, avokado yağı, organik keten tohumu yağı, çayır hayvan yağlarının önemine değindi. Kuruyemiş tüketilmesini de öneren Op. Dr. Zafer Beken, "Mutlaka çiğ olarak tüketilmelidir. Ceviz, kenevir tohumu, susam, kabak çekirdeği, pikan cevizi, makademya fındığı. Sebze suları doğal kaynak ve maden suları, yeşil çay, poşetlenmemiş bitki çayları, Hindistan cevizi suyu faydalıdır" şeklinde konuştu.


Baharatlara da değinen Zafer Beken, zerdeçal, karabiber, tarçın, acı biber, sumak, zencefil, kişniş, karanfil, kimyon, nane, kekik, biberiye ve diğer baharatların tüketilebileceğini kaydetti.



Sağlığa zararlı ürünler neler?


Fonksiyonel Tıp Uzmanı Op. Dr. Zafer Beken, dikkat edilmesi gereken sağlıksız ürünleri de şöyle sıraladı:


"Tahıl; buğday, mısır, arpa, çavdar, yulaf vb. Alkolde miktar ne olursa olsun son bilimsel yayınlar alkolün sağlık açısından problem oluşturduğunu göstermektedir. Endüstrinin gelişmesi ile maalesef süt ürünleri sağlık açısından ciddi sorunlar oluşturan gıda grubunda listenin üst sıralarına yükselmiştir. Çiftlik tavuğu, balığı, yemle beslenen sığırlar, salam, sosis, sucuk, pastırma sağlıksızdır. Kavun ve karpuz başta olmak üzere tatlı meyvelerden uzak durmak gerekiyor. GDO’lu soya fasulyesi ve bunu içeren ürünler sağlık açısından risk oluşturmaktadır. Trans yağlar, margarin, pamuk yağı, mısır yağı, ayçiçek yağı, tüm işlenmiş yağlar sağlıksızdır. Tüm aromalı, tatlandırılmış ve gazlı içecekler. (Kola, meyve suları, alkollü içecekler, asitli içecekler, işlenmiş kahve, kafeinli içecekler) Kavrulmuş ve işlenmiş tüm kuruyemişler sağlıksızdır. Mutlaka çiğ yenmelidir. Ay çekirdeği, fıstık, kaju, yer fıstığı ve fındık enflamatuar etkisi nedeniyle ilk tercih olmamalı."


Zafer Beken ayrıca gıdaların yanında düzenli fiziksel egzersizler, düzenli ve yeterli uykunun da insan sağlığı için gerekli olduğunu vurguladı. Çok sayıda izleyicinin katıldığı etkinlikte Beken’e katkılarından dolayı KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kılıç tarafından bir teşekkür plaketi verildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:47
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