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Kadın - Aile Yedikçe kilo verdiren tere çayı
Kadın - Aile

Yedikçe kilo verdiren tere çayı

Tere otu, insan vücudunda yağ yakımını hızlandıran çok faydalı bir bitkidir.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 21:42:00 - 2021-11-30 21:48:11
Yedikçe kilo verdiren tere çayı

Yedikçe kilo verdiren tere çayı göbek eritiyor. İşte tarifi

Malzemeler:

Yarım litre su

15 dal tere otu

Hazırlanışı:

Yapılışı

Çayı hazırlamak için önce yarım litre su kaynatılır. Ardından içine 15 dal tere atılır ve tencere kapağı kapalı olacak şekilde 3 dakika haşlanır. Süzülür ve soğumaya bırakılır. Böylece tere çayı demlenmiş olur.

Demlenen çay yapraklardan süzülür ve gün içinde aç karnına içilir. 5 gün boyunca uygulanması tavsiye edilen bu kür, idrar yolu enfeksiyonlarının sökülmesine, vücudun toksinlerden arınmasına ve anne sütünün artmasında oldukça etkilidir.

 

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