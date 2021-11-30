Yedikçe kilo verdiren tere çayı
Tere otu, insan vücudunda yağ yakımını hızlandıran çok faydalı bir bitkidir.
Yedikçe kilo verdiren tere çayı göbek eritiyor. İşte tarifi
Malzemeler:
Yarım litre su
15 dal tere otu
Hazırlanışı:
Yapılışı
Çayı hazırlamak için önce yarım litre su kaynatılır. Ardından içine 15 dal tere atılır ve tencere kapağı kapalı olacak şekilde 3 dakika haşlanır. Süzülür ve soğumaya bırakılır. Böylece tere çayı demlenmiş olur.
Demlenen çay yapraklardan süzülür ve gün içinde aç karnına içilir. 5 gün boyunca uygulanması tavsiye edilen bu kür, idrar yolu enfeksiyonlarının sökülmesine, vücudun toksinlerden arınmasına ve anne sütünün artmasında oldukça etkilidir.