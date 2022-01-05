Doğru beslenme alışkanlıkları ile beyin kapasitemizi artırma ve beynimizi genç tutmanın mümkün.

Yapılan araştırmalar ve bilim insanlarının açıklamalarına göre, yediğimiz besinler ne kadar sağlıklıysa ikinci beynimiz diye bahsedilen bağırsaklarımız o kadar güçlü olur. Sağlıklı besinler tüketerek düzenli egzersiz yapan insanların daha az bağırsak problemleriyle karşılaştığı ve depresyona yakalanma riski azaldığı belirtiliyor. Gün içinde tükettiğimiz birçok besin sağlığımızı direkt etkiliyor. Bu besinler beyni direkt etkiliyor ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanmasını sağlıyor.

Serotonin nedir, eksikliği nelere yol açar?

Serotonin, ruh halinizden barsak hareketlerinize kadar her şeyi etkileyen önemli bir nörotransmitterdir.

Serotonin eksikliği depresif, karamsar, mutsuz, güvensiz hissettirir ve panik atağa bile neden olabilir. Bu eksiklik depresyon, anksiyete ve diğer sağlık problemlerine yol açabilir.

Yediğiniz anda direkt beyni etkileyen besinler

ET:

Somon, ton balığı, sardalye gibi balıklar doğal bir aminoasit olan ve serotonin üretiminde kullanılan bir aminoasit olan "triptofan" için mükemmel kaynaklardır.

YEMİŞ VE TOHUMLAR:

Ceviz serotonin üretimi için özellikle yararlıdır. Keten tohumu, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, susam, yer fıstığı, badem ve kaju fıstığı vücutta serotonin seviyesini arttıran diğer yemişler arasındadır.

YAĞLAR:

Balık yağı, ceviz yağı, keten tohumu yağı, üzüm çekirdeği, aspir, ayçiçeği, kanola, buğday tohumu yağı gibi doğal yağlarda bulunan omega-3 ve omega-6 esansiyel yağ asitlerinin serotonin üretimini arttırdığı bilinmektedir.

SÜT ÜRÜNLERİ:

Ete ürünlerine göre daha az olmakla birlikte serotonin üretiminde kullanılan "triptofan" içeren süt ve peynir çeşitleri serotonin seviyesini arttırmak ve korumak için tüketilebilir.

Ancak serotonin azlığı, ilaç kullanmanızı gerektirecek kadar ciddi bir boyutta değilse beslenmenize serotonin içeren yiyecekleri ekleyerek eksikliğinin neden olduğu sorunları önemli oranda azaltabilirsiniz.