Yediği hayvanın kemiği ile fosilleşmiş dinozor bulundu

Microraptor türü bir dinozor 120 milyon yıl önce fare büyüklüğünde bir memeli hayvanı mideye indirdi. Ancak yediği hayvanın bacak kemiği, göğüs kafesine sıkışarak onun ölümüne neden oldu.

Bugünkü Çin topraklarında yaşanan olayda ölen memeliyi yiyen dinozorun fosili İngiliz paleontologlar tarafından bir müzede keşfedildi.

Journal of Vertebrate Paleontology isimli akademik dergide yayımlanan makalede yer alan bilgilere göreİ 120 milyon yıl önce yaşamış, en küçük dinozorlardan "Microraptor"un midesinde son yemeği olan memeli hayvanın fosilleşmiş kalıntısı bulumdu.

Makale yazarlarından McGill Üniversitesi biyoloji profesörü Hans Larsson, Çin'de müze koleksiyonlarını incelerken, yaklaşık 1 metre büyüklüğündeki Microraptor'un midesinde, başka bir memelinin fosilleşmiş ayağını tespit etti.

Larsson, Microraptor'a ait iskeletin midesinde "mükemmel bir şekilde korunmuş" yaklaşık bir santimetre uzunluğunda kemirgen benzeri küçük bir memeli ayağı bulduklarını belirtti.

Profesör Larsson, Microraptor türü dinozorların balık, kuş ve kertenkele yediklerini ancak memeli hayvan avladıklarına dair ilk kez somut verilere ulaştıklarını dile getirdi.

Soyu uzun süredir tükenmiş olan bu hayvanların beslenme sistemleri hakkındaki kanıtlara nadiren rastlanıldığına değinen Larsson, bu yeni bulgunun, eski ekosistemlere dair yeni bir bakış açısı ortaya koyduğunu aktardı.

Microraptor fosili, ilk kez 2000'li yılların başında Çin'in Liaoning eyaletinde keşfedilirken, gün yüzüne çıkarılan ilk tüylü dinozorlardan biri olarak kabul ediliyor.