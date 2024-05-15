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Gündem Yediemin otoparklardaki milyonlarca araç satılamıyor! Hantal bürokrasiye takıldı!
Gündem

Yediemin otoparklardaki milyonlarca araç satılamıyor! Hantal bürokrasiye takıldı!

Yeniakit Publisher
2024-05-15 10:21:00 -
Yediemin otoparklardaki milyonlarca araç satılamıyor! Hantal bürokrasiye takıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla alınan tasarruf tedbirleri yürürlüğe girerken, yediemin otoparklarda atıl durumdaki hacizli 2,2 milyon aracın tasfiyesinden beklenen gelir, hantal bürokrasiye takıldı. Tüm Yed-i Emin Otopark Çekici Kurtarıcı Taşıyıcılar ve Depo İşletmeleri Federasyonu Genel Başkanı Rasim Uluç, “Kurumlar arasında görev dağılımı yapılarak hemen satılması halinde yılda 450 milyar liralık kaynak ekonomiye kazandırılabilecektir” dedi.

 MUHAMMET KUTLU  ANKARA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla alınan tasarruf tedbirleri geçtiğimiz gün yürürlüğe girerken, yılda 100 milyar liralık tasarruf sağlanması hedefleniyor. Devlet pek çok harcama kaleminde tasarruf ederek kaynak bulmaya çalışırken, geçtiğimiz 1 Kasım’da yediemin otoparklarda atıl durumdaki hacizli 2,2 milyon aracın tasfiyesinden beklenen gelir, hantal bürokrasiye takıldı.

Hedef 700 BİN araç satışı, gerçekleşen 14 BİN!

Akit’e son duruma ilişkin açıklamada bulunan Tüm Yed-i Emin Otopark Çekici Kurtarıcı Taşıyıcılar ve Depo İşletmeleri Federasyonu Genel Başkanı Rasim Uluç, “Yeni Akit Gazetesi sorumlu yayıncılık örneği sergileyerek yaptığı haberlerle, ülkemizin önemli bir sorununun çözümü için yol gösterdi. Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç Beyin talimatlarıyla 7’inci Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle hacizli araçların tasfiyesi başladı. Adalet Bakanlığı’nın başlattığı tasfiye süreciyle yediemin otoparklarda yatan 2,2 milyon aracın 700 bini tasfiye edilmiş olacak. 

450 milyar liralık kaynak ekonomiye kazandırılabilir

Tasfiye çalışmaları devam etmektedir. Ancak bürokratik engeller, alacaklı veya alacaklı vekilinin muvafakat etmemesi ile dosyasında avans bulunmaması gibi nedenlerle yalnızca 14 bin araç tasfiye kapsamına alınabilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek tarafından açıklanan tasarruf tedbirleri kapsamında yılda 100 milyar lira tasarruf edileceği öngörülmektedir.
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Oysa yediemin otoparklarında atıl ve satılmaya bekleyen araçların, kurumlar arasında görev dağılımı yapılarak hemen satılması halinde yılda 450 milyar liralık kaynak ekonomiye kazandırılabilecektir.

Ayrıca bu araçların biriken milyarlarca liralık motorlu taşıtlar vergisi de tahsil edilerek devlete büyük katkı sağlayacaktır. Sektör olarak bu araçların ekonomiye bir an önce kazandırılabilmesine yönelik çözüm önerilerine ilişkin raporumuzu sunmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ve Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım’dan ayrı ayrı randevu talebinde bulunduk. Bizler yediemin otopark işletmecileri olarak bütün hazırlıklarımızı yaptık. Sadece işlemlerin hızlandırılması gerekiyor” dedi.

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