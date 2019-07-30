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Yediemin deposuna sıçrayan yangın, 6 aracı küle çevirdi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan arazide başlayan anız yangını, yediemin deposunu sıçradı. Yangında 5’i hurda 6 araç yandı.

30 Temmuz 2019 Salı 18:50
Yediemin deposuna sıçrayan yangın, 6 aracı küle çevirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi 9036 Sokakta meydana gelen anız yangını, maddi hasara neden oldu. İddialara göre, bölgedeki bir arazide anızları yakmak için yakılan ateş daha sonra kontrolden çıkınca arazinin yanı başındaki yediemin deposunu sıçradı. Burada aralarında minibüs, kamyonet ve otomobilinde olduğu 5 hurda araç ile kullanılan 1 minibüs olmak üzere toplam 6 araç alevlere teslim oldu.

 

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek daha fazla aracın yanmasının önüne geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 18:50
  1. Denizli
  2. Pamukkale ilçesi
  3. Anız yangını
  4. yediemin deposu
  5. 6 araç küle döndü
  6. yangın söndürme çalışmaları

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