Yedi İklim ocak sayısı okuyucularıyla buluştu

LEVENT SONAT

Bu sayısında, Detachment (Kopma) filminde kendi yaşam kaynaklarından kopan bir öğretmenin öğrencilere umut olması işleniyor. Bir şeylerin farkındadır; kopmanın hayatın ters gittiğinin ancak kendisi de buna bir çözüm bulamaz. Öğrenciler de teker teker kopmuşlardır yaşamın anlamından. İnsanı var olmanın öz kaynaklarına bağlayan iplikler, modern dünyanın öğütücü değirmenleri tarafından kopartılmıştır. İnsan olmanın erdemleri, din, gelenek, aile, özsaygı gibi kıymetlerin hiçbiri kalmayınca; kökleri birer birer koparılmış bir ağacın birdenbire yere kapaklanması gibi insan da düşürüveriyor. O görünmez iplikler yani hayata anlam katan anlam iplikçileri artık bu çağın baskısına dayanıp koptukça yörüngesiz bir uydu, ipi kopan bir uçurtma gibi çakılıp kalacak insan. Detachment, Batılı zihniyetin tamamen iflasının kendi dillerinden ifadesidir. Nietzsche, Kafka, Gide, Baudelaire, Focault, Derrida, Bauman, Baudrillardve daha nice şair ve filozof yaşanan kopmanın farkındadır hatta bunların bazıları da bu kopmanın bir parçasıdır. Rimbaud, kendi yaşadığı kopma yüzünden ülkesini terk edip Afrika’ya gider. Yaşadığı birçok maceradan sonra, ölürken “Allah kerim” sözleri dökülür ağzından. Çünkü sığınılacak başka bir yer yoktur. İnsan, en çok yaşadığımız bu çağda korunaksız ve yapayalnızdır.

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