Yedi İklim dergisinden iki yeni kitap daha

Önemli dergilerden biri olan Yedi İklim dergisi, öncü çalışmalarına devam ediyor. Dergi yazarlık hayatına adım atmak isteyen kişilere kol kanat geriyor. Dergide yazıları yayınlanan Fatih Memiş ve Fatih Demirel'in ilk kitapları çıktı. Fatih Memiş'in 'Sana seslenmek istedim', Fatih Demirel'in ise, 'Ahir zaman verileri' isimli şiir kitapları çıktı. Kitaplar derginin Aralık sayısında da işlendi. Akit ailesi olarak biz de ilk kitaplarını yayınlayan yazarlara, yazarlık yolunda başarılar diliyoruz.