Yedi İklim dergisi yeni sayısıyla bayilerde

LEVENT SONAT

Derginin tanıtım yazısında şunlara yer verilmiş: Rahmetli Akif Emre, “Değerlerin İkonlaşması” başlıklı yazısında “Bu memlekette bir değerin anlaşılması için önce ölmesi gerekir. Önce öl, sonra ödüllen! Hangi dünya görüşünden olursa olsun değer verilenler ölülerdir.” Bu zamanın sanal dünyasında ikonlaştırma, görselleştirme ve sloganlaştırma, ifsat etmenin temel teknikleri arasında yer alır. İkonlaştırma, nasıl bir ifsat etme aracına dönüşür? İkon, simge anlamına geldiği gibi Hıristiyan kültüründe kutsal kabul edilen kimliklerin resimlerinin ve küçük heykellerinin yapılması anlamına da gelir. Herhangi bir değerin ikonlaştırılması ise değerin asıl anlamını kaybederek sorgulanmayan, üzerinde düşünülmeyen, tapınılan ya da lanetlenen bir görüntüye dönüşmesidir. Nitekim her gün kullandığımız dili bile çoğu zaman ikonlaştırıp kelimelerin gerçek anlamları ya da göndergeleri üzerinde çok düşünmeyiz. Kelimeye asıl anlamıyla baktığımızda zihnimizde bir şimşek çakar. Buradan bakıldığında ikonlaştırmanın aynı zamanda bir ezber işi olduğu, değerin gerçek anlamının tahsis edilmesinin ise ezber koyma, ikon kırma/put kırma durumu olduğu görülecektir. Put kırmak, aynı zamanda hakikatin ve adaletin de tesis edilmesi anlamına gelir.

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