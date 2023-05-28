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Siyaset Yedi düvel birleştiler hala utanmıyor! Demirtaş: Bu oy oranı bile mucize, kazandık!
Siyaset

Yedi düvel birleştiler hala utanmıyor! Demirtaş: Bu oy oranı bile mucize, kazandık!

Yeniakit Publisher
2023-05-28 23:55:00 - 2023-05-29 00:31:14
Yedi düvel birleştiler hala utanmıyor! Demirtaş: Bu oy oranı bile mucize, kazandık!

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim sonucunu tutuklu bulunduğu hapishaneden değerlendirdi.

HDP'nin tutuklu eski başkanı Selahattin Demirtaş, Erdoğan karşısında 7 düvel birleşmiş olmalarına rağmen mucize bir oy oranına ulaştıklarını söylemekten utanmadı.

Seçim güvenliğini provoke eden ifadeler kullanan Demirtaş, "Devleti ele geçirmiş olan devasa bir operasyon gücüne karşı ilkeli, ahlaklı bir seçim çalışmasıyla bu oy oranına ulaşmak bile mucize sayılır. Aslında bir seçim değil, büyük bir operasyon yapıldı." dedi.

Yenilmediklerini iddia eden Demirtaş şöyle devam etti:

Seçim süreci çok büyük eşitsizlikler, baskılar, inanılmaz yalanlar, iftiralar ve karalamalarla geçti. Bunlara rağmen halk değişimi kesinlikle onayladı ama tüm süreç manipüle edildi. Yenilmedik. Yenilmediğimiz için de sakın kimse umutsuz olmasın. Asla teslim olmak yok. Mücadeleye devam, devam, devam...


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