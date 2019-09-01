0553 313 94 23

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’nden Afrika’da "Süt Keçisi Projesi"

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Afrika’da "Süt Keçisi Projesi" başlatarak Afrika’daki yetim ailelere kendi ayakları üzerinde durmalarına katkı sağlıyor.

01 Eylül 2019 Pazar 15:20
Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’nden Afrika’da "Süt Keçisi Projesi"

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Afrika’da "Süt Keçisi Projesi" başlatarak Afrika’daki yetim ailelere kendi ayakları üzerinde durmalarına katkı sağlıyor.


Kimlik, ırk, dil, din ayırt etmeksizin yalnızca muhtaçlık ve mağduriyet gözetilerek yardımlarını sürdüren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Afrika ülkesi Çad’da başlattığı "Süt Keçisi Projesi" ile Afrika’daki yetim ailelere kendi ayakları üzerinde durmalarını öğretiyor.


Yedi Başak İnsani Yardım Derneği sürdürülebilir yardım projeleriyle yardıma muhtaç kimselere yapılan yardımları devamlı kılmak ve bu yardımlarla sonraki hayatlarını inşa edebilmelerine katkı sağlıyor. Sürdürülebilir projeler, insanların gıda ve besin ihtiyaçlarını gidermeleri için tarım ve hayvancılığı önceliyor.


Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Afrika Kıtasının sahip olduğu tarım ve hayvancılık potansiyelini kullanarak yoksulluk ve açlık ihtiyaçlarını azaltmayı planlıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toroslar’da zafer coşkusu
    1. Toroslar’da zafer coşkusu
    2. Ninelerin ’su’ isyanı
    3. Alican Özbayrak kimdir? İYİ Parti..
    4. Digor Kaymakamı Enver Hakan Zengince..
    5. Spor Toto Akademi Elit U19 Ligi 3.Hafta
    6. Sancaktepeli kadınların el emeği göz..
    7. Saldırının nedeni bilinmiyor!..
    8. Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası
    9. Karslı, Sanayi Sitesi Pasinler’in..
    10. Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı daha..
    11. Gedelek’te 6. Turşu Festivali
    12. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada..
    13. Ağrı’da Zafer Bayramı Badminton..
    14. Emmanuel Adebayor ilk maçına çıktı
    15. İYİ Parti çatırdıyor! Mersin İl..
    16. Kan bağışında duyarlı il Ağrı
    17. (Özel) Balık tezgahlarında fiyatlar..
    18. TRT Çerkes açılsın talebi mahkemelik..
    19. Hakkarili genç kız tır ehliyeti aldı
    20. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton..
    21. Çocuklarda Okul öncesi göz muayenesini..
    22. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    23. Sakarya Nehri’nde çevre ve görüntü..
    24. İşte HDP-PKK işbirliğini gösteren rapor!
    25. Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü..
    26. Eşi tarafından sokak ortasında..
    27. Irak'ın kuzeyinde 4 terörist daha..
    28. Oktay, İkinci Dünya Savaşı Anma..
    29. Kursu tamamladılar, birlikte pasta..
    30. Lübnan'ın Osmanlı ile ilgili skandal..
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak