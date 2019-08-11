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Yedek astsubaylık için başvuru nasıl yapılır? Yedek astsubaylık 2019

Yedek astsubaylık başvuru süreci devam ediyor. Yedek astsubay olmak isteyen adaylar başvuru işlemlerini merak ediyor. Yedek astsubaylığa nasıl başvurulur? sorusu aratılıyor. Yeni askerlik sistemindeki uygulamalara göre yedek subaylık başvurusu 2019. Yedek astsubaylık için başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

11 Ağustos 2019 Pazar 18:53
Yedek astsubaylık için başvuru nasıl yapılır? Yedek astsubaylık 2019

Yedek astsubaylık başvuru süreci devam ediyor. Yedek astsubay olmak isteyen adaylar başvuru işlemlerini merak ediyor. Yedek astsubaylığa nasıl başvurulur? sorusu aratılıyor. Yeni askerlik sistemindeki uygulamalara göre yedek subaylık başvurusu 2019. Yedek astsubaylık için başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

Yedek astsubaylık başvurusu nasıl yapılır?

Yeni askerlik sistemindeki uygulamalara yönelik başvuru işlemleri e-devlet ve askerlik şubelerinden sürüyor. Yedek subay ve yedek astsubaylık hakkına sahip olanlardan 2019'da silah altına alınmak isteyip yoklaması olmayanlar, temmuz ayı içinde yoklamalarını yaptırıp bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yaptı.

Yükümlülerin hak kaybının önlenmesi için de müracaat süresi 20 Ağustos'a kadar uzatıldı.

2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar ise 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

İki veya üç yıllık meslek yüksek okulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenlerden seçilmeyen yükümlüler, askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecek.

Yedek astsubaylık başvurularında son gün ne zaman?

Yeni askerlik sistemi kapsamında hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören yedek astsubaylık uygulamasına kısa sürede 9 bine yakın yükümlü başvuru yaptı.

Başvuru tarihleri 20 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Yedek subay ve yedek astsubaylar askerlik görevlerini 12 ay olarak yerine getiriyor.

Yedek subay veya yedek astsubay olmak istemeyenlerin yanı sıra lise ve altı mezunları da zorunlu askerlik hizmetini 6 ayda erbaş/er olarak tamamlayabiliyor. Söz konusu sürenin sonunda Mehmetçiğe "ikinci 6 ay için istekli olarak askerlik hizmetine devam etmek ister misiniz" diye soruluyor.

Bu kapsamda kabul edenler ikinci altı ay için askerliğe devam ediyor, etmeyenler ise terhis oluyor.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 18:53
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