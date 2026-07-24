  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'deki kriz tartışmalarına net tavır: "Beni hiç ilgilendirmiyor" 'Hazine yardımı' önerisi Kılıçdaroğlu cephesini kızdırdı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında flaş gelişme CHP kartımı kesiyorum şovu sonrası kartı cebe indirdi! Özel tayfasının işi gücü algı Yine bir kaos, yine bir dağılma! Özgür Özel parti kuracağını açıkladı, CHP'de bir istifa daha geldi Şile Belediyesi soruşturmasında Haluk Levent'in kardeşinden flaş açıklamalar! Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı! İsrail’den İran’a yeni suçlama! Mossad ajan ağını çökerttiğini iddia etti! Sıcak saatler yaşanıyor! ABD ordusu İran'a saldırdı İsrailli Bakan'ın kalleşliğine Türkiye'den jet hızında tepki Fatma Soydaş tutuklandı
Spor UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci eleme turu ilk maçları oynandı! İşte gecenin sonuçları
Spor

UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci eleme turu ilk maçları oynandı! İşte gecenin sonuçları

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci eleme turu ilk maçları oynandı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı. Beşiktaş, sahasında Danimarka'nın Midtjylland takımını 1-0 yendi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda heyecan devam ediyor. Ligde ikinci eleme turu ilk maçları dün gece oynandı.

Türk temsilcilerinden Beşiktaş, Danimarka'nın Midtjylland takımını ağırladığı mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Ligde oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

Beşiktaş-Midtjylland (Danimarka): 1-0

Karabağ (Azerbaycan)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0

Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika): 1-1

Tromso (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya): 0-1

Sheriff (Moldova)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-5

Dinamo Kiev (Ukrayna)-PAOK (Yunanistan): 2-3

Twente (Hollanda)-Ferencvaros (Macaristan): 1-2

St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz): 2-1

Hajduk Split (Hırvatistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

Kartal kaptanıyla güldü! Tur Danimarka'ya kaldı
Kartal kaptanıyla güldü! Tur Danimarka'ya kaldı

Spor

Kartal kaptanıyla güldü! Tur Danimarka'ya kaldı

Beşiktaş Avrupa’da kazandı, Türkiye’ye ülke puanı katkısı geldi
Beşiktaş Avrupa’da kazandı, Türkiye’ye ülke puanı katkısı geldi

Spor

Beşiktaş Avrupa’da kazandı, Türkiye’ye ülke puanı katkısı geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23