UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci eleme turu ilk maçları oynandı! İşte gecenin sonuçları
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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı. Beşiktaş, sahasında Danimarka'nın Midtjylland takımını 1-0 yendi
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda heyecan devam ediyor. Ligde ikinci eleme turu ilk maçları dün gece oynandı.
Türk temsilcilerinden Beşiktaş, Danimarka'nın Midtjylland takımını ağırladığı mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Ligde oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:
Beşiktaş-Midtjylland (Danimarka): 1-0
Karabağ (Azerbaycan)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0
Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika): 1-1
Tromso (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya): 0-1
Sheriff (Moldova)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-5
Dinamo Kiev (Ukrayna)-PAOK (Yunanistan): 2-3
Twente (Hollanda)-Ferencvaros (Macaristan): 1-2
St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz): 2-1
Hajduk Split (Hırvatistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0