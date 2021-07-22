YDÜ’nün PCR Tanı ve Varyant Analiz Kitinin kullanımı onaylandı

Buğra Kardan

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) bilim insanları tarafından tasarlanıp geliştirilen PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından kullanım izni aldı.

Varyantlar tiplenebiliyor

SARS-CoV-2’nin neden olduğu Covid-19 hastalığını tespit etmek için geliştirilen PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, bir saatten az bir sürede SARS-CoV-2 varlığını belirleyebiliyor. Aynı zamanda Alfa (İngiltere), Beta (Güney Afrika), Gama (Brezilya) ve Delta (Hindistan) varyantlarının tiplemesini de yapabiliyor. Tamamen YDÜ bilim insanları tarafından tasarlanan SARSCoV-2 PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’ne KKTC Sağlık Bakanlığı’nın kullanım onayı vermesiyle ithalatın önüne geçilecek.

Yüzde 100 başarı

YDÜ bilim insanlarının uzun süredir üzerinde çalıştığı PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’nin Ar-Ge ile tasarım süreci 2021 Şubat ayında tamamlanmıştı. Sürdürülen optimizasyon çalışmaları da noktalanan kitin güvenlik ve hassasiyet testleri de tamamlanarak üretime hazır hale getirildi. Üniversitenin laboratuvarlarında güvenilirliği, duyarlılığı ölçüldü. Kitin yüzde 100 hassasiyet ve duyarlılıkla çalıştığı kanıtlandı.

Memnuniyet duyuyoruz

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, “YDÜ bünyesinde geliştirilen PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’nin sahip olduğu yüksek duyarlılık ve güvenilirlikle Covid-19’un tespitinde kullanılmak için gerekli bütün özelliklere sahip olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduk” açıklamasında bulundu. Covid-19’a neden olan SARS-CoV2’nin varyant analizlerinin pandemiyi kontrol altında tutmak için çok önemli olduğunu kaydeden Üstel, “Ülkemizin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’nin eş zamanlı olarak Alfa, Delta, Beta ve Gama varyantlarını da belirleyebiliyor olması büyük bir avantaj sağlayacak” ifadesini kullandı.

Büyük bir gurur

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’nin şu anda dünya genelinde ticari olarak kullanılan kitler arasında en kapsamlı varyant analiz kitlerinden biri olduğunu söyledi. Günsel, “Kendi araştırma laboratuvarlarımızda tasarladığımız PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, bir saat gibi kısa bir sürede hızlı, güvenli ve yüzde 100 hassasiyetle sonuç veriyor. Covid-19’la mücadelede KKTC’nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’ni üreterek ülkemize hizmet etmek bizim için büyük bir gurur” diye konuştu. Günsel, “Ürettiğimiz yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’nin üretimi için bütün hazırlıklarımız tamam. İlk etapta yurt içinde kullanıma sunacağız. Sonraki aşamada geliştirdiğimiz PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’ni başta Türkiye olmak üzere yurt dışında da kullanıma sunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Özşahin CERN’de

YDÜ Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Özşahin, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de proton-proton çarpışmaları sonucu ortaya çıkan parçacıkların izlerini ve enerjilerini ölçen altı deneyden biri olan Compact Muon Selenoid (CMS) üzerine çalışmalar yürüten ekipte yer alıyor. Özşahin, karanlık madde ve ekstra boyutlar gibi konuları incelemek için tasarlanan CMS dedektörünü geliştirme gayreti içerisinde. Özşahin, dedektörün 15 metre yükseklikte, 22 metre boyunda, 12 bin 500 ton ağırlığında olduğunu belirtiyor. Özşahin, “CMS, en iç bölgesinde 3.85 Tesla kadar manyetik bir alan şiddetine sahip güçlü bir süper iletken mıknatısla özellikle yeni fizik kanunlarına ait sinyalleri keşfetmek üzere (Higgs bozonu, süpersimetri, vesaire) dizayn edildi” diyor. CMS dedektörünün alt detektörlerinden biri olan İleri Hadronik (Hadronic Forward, HF) kalorimetre detektörünün güncelleme çalışmalarına katılan Doç. Dr. Özşahin, ayrıca veri toplama ve analiz faaliyetleri yürütüyor.