Yazlık tercihinde şaşırtan istatistik

Emlakjet verilerine göre haziranda Türkiye genelinde hem satılık fiyatları hem de kiralık fiyatları önceki aya göre yüzde 4 artış gösterdi. TÜİK verilerine göre ise Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44 azalarak 83 bin 636 olurken, Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalışla 565 bin 779 olarak gerçekleşti.

2023 yılı haziran ayı emlak verileri açıklandı

Ayda 80 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 20 milyon ziyaretçisi ile emlak seri ilan sektörünün öncü platformu Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı 2023 yılı haziran ayı emlak verilerini yayınladı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44 azalarak 83 bin 636 olurken, Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalışla 565 bin 779 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67 azalış göstererek 13 bin 463 olurken, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ise, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 azalarak 25 bin 886 olurken, Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31 düzeyinde gerçekleşti.

Emlakjet verilerine göre haziran ayında Türkiye genelinde hem satılık fiyatları hem de kiralık fiyatları önceki aya göre yüzde 4 artış gösterdi. En çok konut aranan iller arasında yer alan Konya satılık konutlarda yıllık yüzde 102, aylık ise yüzde 8 artışla en yüksek fiyat artışının yaşandığı il oldu. Konya’yı aylık satılık konut fiyat artışında yüzde 8 ile Aydın, yüzde 7 ile Antalya, yüzde 4 artışla İstanbul takip etti.

En yüksek kira artışı, Osmangazi’de…

6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrası kiralık konutlara talepteki artış devam ederken, haziran ayında Bursa’nın Osmangazi ilçesi kiralık konut fiyatlarındaki yüzde 69 artışla Türkiye’deki en yüksek kira artışının yaşandığı ilçe oldu. Konya’nın Selçuklu ilçesinde kiralık fiyatları aylık bazda yüzde 21, İzmir’in Buca ilçesi ise yüzde 15 arttı.

Yazlık konut gözde yatırım aracı

Emlakjet, yayınladığı özel araştırma dosyasında yazlık ev sahipliği ve kullanım tercihlerini inceledi. Ankete cevap verenlerin yüzde 85’i yazlık bir bölgede ev sahibi olduğunu belirtirken, katılımcıların yüzde 69’u ise kiralamak yerine yazlık sahibi olmayı tercih ettiğini dile getirdi. “Yazlık ev tercih etmenizin sebebi nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 15’i, “Yatırım amaçlı” diye cevap verdi. Önümüzdeki yıl bir yazlık konut satın almak isteyenlerin oranı ise yüzde 52 oldu. Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması nedeniyle yazlık bölgelerde 12 ay yaşam sürme eğilimi de artarken bu durum yazlık konutlara ciddi bir talep doğmasına yol açıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tolga İdikat: “Konut piyasasında talep canlı, fiyatlar yükselmeye devam edecek”

Türkiye genelinde konut piyasasında hareketliliğin devam ettiğini belirten Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yeni evlilikler ya da ailelerin küçülmesi gibi iç nedenlerin yanı sıra bulunduğumuz coğrafyada yaşanan problemlerden kaçanların Türkiye’de yaşamaya yönelmesi de konut ihtiyacını artırıyor. Bunun paralelinde fiyatlardaki yükseliş de sürüyor. Geçen yıla göre satılık konut fiyatında yüzde 80, satılık arsa fiyatında yüzde 100, kiralık konutta ise yüzde 108 oranında bir fiyat değişimi tespit ettik. İstanbul’dan Ankara’ya, Bursa’dan Konya’ya, Balıkesir’den Adana’ya kadar ülke çapında konut arayışı hâkim. Herkes bütçesine uygun satılık ya da kiralık konut arıyor. Talep olunca bu durum fiyatlara da yansıyor. Her ne kadar fiyatlar artsa ve finansmana erişim bir nebze zorlaşsa da arz çok artmadığı ve talep sürdüğü müddetçe fiyatlar da en az enflasyon oranında artmaya devam edecek. Daha yeni, depreme dayanıklı, uzaktan çalışmaya uygun lokasyonlara talep artacak.”

Haziran ayı raporuna ek olarak mevsim itibarıyla yazlık piyasasının nabzını tuttukları özel bir dosya hazırladıklarını kaydeden İdikat, “Son yıllarda yazlık bölgelerdeki hareketlilik dikkat çekici. Yazlık talebinin artmaya devam ettiğini, katılımcıların yüzde 15’inin yatırım amaçlı yazlık satın almaya yöneldiğini gördük. Yazlık satın almak isteyenlerin talebi, yüzde 52 ile ağırlıklı olarak Ege Bölgesine yönelik. Bunu yüzde 19 oranla Akdeniz Bölgesi izliyor. Yazlık bölgelerdeki konutlara talebin önümüzdeki dönemde devam edeceğini söyleyebiliriz” dedi.