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Siyaset Yazışmalar ortaya çıktı... CHP'li belediyede "pes dedirten" zorbalık!
Siyaset

Yazışmalar ortaya çıktı... CHP'li belediyede "pes dedirten" zorbalık!

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarının üzerinde kurduğu baskı Whatsapp yazışmalarına yansıdı. İtfaiye amiri Şaban Gümüş’ün personellere zorla belediyeye ait bir haberi sosyal medya hesaplarından paylaşmaları yönünde talimat verdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 18:28:00 -
Yazışmalar ortaya çıktı... CHP'li belediyede "pes dedirten" zorbalık!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından kurulan Whatsapp grubunda itfaiye amiri Şaban Gümüş tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesine ait bir haberinin paylaşılması talimatı verilerek "Tüm personel, Facebook ve Instagram sayfalarında paylaşacaktır, sayın başkanımızın talimatıdır" şeklinde mesaj yazdığı görüldü.

Aynı Whatsapp grubuna İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır ise, "Tüm itfaiye teşkilatı tarafından paylaşım yapılacak, amirlerce takip edilecek bu bir emirdir" şeklinde talimat verdiği görüldü.

Özlem başkanımızı kaç kez paylaştınız?

Yine Aydın Büyükşehir Belediyesinin bir kuruluşu olan AY-BA şirketinde de benzer skandalların yaşandığı belirtiliyor. AY-BA yemekhane müdürü olan Gıda Mühendisi Buket Köksal, ortak Whatsapp grubunda "Arkadaşlar özlem başkanımızın bugüne kadar olan Facebook, Twitter, Instagram paylaşımlarını kaç kez paylaştınız, gruptan herkes yazsın" şeklinde talimat verdiği görüldü.

Bu bir fişleme

Daha önce binlerce kişinin işine son veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni işten çıkarmalara zemin hazırlamak için böyle bir fişleme yaptırdığı bildirildi.

Kılıçdaroğlu ne diyecek?

''Gençlerin Demokrat Amcası'' olduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi belediyelerinde yaşanan bu fişleme skandalı ile ilgili ne diyeceği ise merak ediliyor.

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