Yazılımda Estonya modeliyle büyüyelim

Buğra Kardan

2 milyar doları aşan yazılım ihracatını 10 milyar dolara taşımak için çalışmalar yürütülüyor. Yazılım firmalarının dev fuarlarda yer almaları ve ürünlerini dünyaya sunmaları teşvik ediliyor.

Radikal tedbirler alınmalı

Hükümetin bu girişimlerini olumlu karşılayan firmaların yöneticileri, şu aşamada ihracatın önünü açacak vergi muafiyetlerine gidilmesini arzu ediyor. Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada ihracatta başarılı olmak için köklü tedbirler alması gerektiğini belirtti. Estonya’nın bu yönüyle pek çok ülkeye rol model olduğuna dikkat çeken Küçükpehlivan, “Ülkede yazılım ihracatı yapanlar devlete vergi ödemiyor ve rekor gelirler elde ediyorlar. Ne var ki biz yüzde 20 kurumlar vergisi veriyoruz. Bu da rekabet gücümüze darbe vuruyor” dedi.

Envanter çıkaralım

Yazılım ihraç eden firmaların kurumlar vergisinden muaf tutulması gerektiğini vurgulayan Küçükpehlivan, “Böyle bir adım istihdamı arttırır, yeni yatırımlar getirir” ifadesini kullandı. Küçükpehlivan, vergi oranlarında yapılacak bir indirimin de sektöre ve ekonomiye katkı yapacağını dile getirdi. Küçükpehlivan, hükümeti yazılım envanteri çıkarmaya davet ederek, “Şu anda kimin ne yaptığı bilinmiyor. Bu soruna bir an evvel el atılmalı. Örneğin otomotiv sektörüne kaç firmanın yazılım ürettiği, kimlerin ne oranda başarılı olduğu görülmeli” çağrısı yaptı.

Yerlileşme yolculuğu yeni başladı

Yazılım alanında yerlileşme yolculuğunun yeni başladığını savunan Küçükpehlivan, şunları kaydetti: “Daha evvel kamu kurumları tarafından yerli değil, yabancı yazılım tercih ediliyordu. Bu durum bizi sıkıntıya sokuyordu. Fuarlarda yabancı müşterilerimizin ‘ülkenizde kimlere, hangi kurumlara ürün veriyorsunuz’ sorusunu yanıtlamakta güçlük çekiyorduk. Şükür şu anda böyle sıkıntıyla karşı karşıya değiliz. Çünkü sektörde yerlileşme adına iyi örnekler var. Bu örnekleri takip etmeliyiz.”

Şirketlere de hizmet veriliyor

Başarsoft’un verdiği hizmetlere de değinen Küçükpehlivan, şöyle devam etti: “Biz, mobil telefonlara yüklenen navigasyonlara caddelerin ve mekânların adının yazılıp bulunmasına imkân tanıyoruz. Bu, nihai tüketiciye sunduğumuz dolaylı bir hizmet. Ama kurumlara ve şirketlere de yardımcı oluyoruz. Kargo firmalarıyla çalışıyoruz. Onlara malın gideceği yeri tarif ediyoruz. Yani bireyler gibi ürünlerin de dolaşımını mümkün kılıyoruz. Yeni projemiz ise iç mekânlarda yer tarif etmek. Projeyle bireylerin AVM, market ya da havalimanında aradıkları dükkânı veya standı bulmaları amaçlanıyor” diye konuştu.