0553 313 94 23

Yazılımda Estonya modeliyle büyüyelim

Vergi muafiyeti uygulanarak ihracatın önü açılabilir... Yazılım firmaları ihracatlarını artırmak için önemli adımlar atıyor. Ürünlerini dünyaya tanıtma, Avrupa ve Asya’ya satma yarışına giren firmaların temsilcileri Estonya’dan örnek vererek, “İhracatçılardan kurumlar vergisi alınmasın” talebinde bulunuyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:40
Yazılımda Estonya modeliyle büyüyelim

 Buğra Kardan 

2 milyar doları aşan yazılım ihracatını 10 milyar dolara taşımak için çalışmalar yürütülüyor. Yazılım firmalarının dev fuarlarda yer almaları ve ürünlerini dünyaya sunmaları teşvik ediliyor.

Radikal tedbirler alınmalı

Hükümetin bu girişimlerini olumlu karşılayan firmaların yöneticileri, şu aşamada ihracatın önünü açacak vergi muafiyetlerine gidilmesini arzu ediyor. Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada ihracatta başarılı olmak için köklü tedbirler alması gerektiğini belirtti. Estonya’nın bu yönüyle pek çok ülkeye rol model olduğuna dikkat çeken Küçükpehlivan, “Ülkede yazılım ihracatı yapanlar devlete vergi ödemiyor ve rekor gelirler elde ediyorlar. Ne var ki biz yüzde 20 kurumlar vergisi veriyoruz. Bu da rekabet gücümüze darbe vuruyor” dedi.

Envanter çıkaralım

Yazılım ihraç eden firmaların kurumlar vergisinden muaf tutulması gerektiğini vurgulayan Küçükpehlivan, “Böyle bir adım istihdamı arttırır, yeni yatırımlar getirir” ifadesini kullandı. Küçükpehlivan, vergi oranlarında yapılacak bir indirimin de sektöre ve ekonomiye katkı yapacağını dile getirdi. Küçükpehlivan, hükümeti yazılım envanteri çıkarmaya davet ederek, “Şu anda kimin ne yaptığı bilinmiyor. Bu soruna bir an evvel el atılmalı. Örneğin otomotiv sektörüne kaç firmanın yazılım ürettiği, kimlerin ne oranda başarılı olduğu görülmeli” çağrısı yaptı.

Yerlileşme yolculuğu yeni başladı

Yazılım alanında yerlileşme yolculuğunun yeni başladığını savunan Küçükpehlivan, şunları kaydetti: “Daha evvel kamu kurumları tarafından yerli değil, yabancı yazılım tercih ediliyordu. Bu durum bizi sıkıntıya sokuyordu. Fuarlarda yabancı müşterilerimizin ‘ülkenizde kimlere, hangi kurumlara ürün veriyorsunuz’ sorusunu yanıtlamakta güçlük çekiyorduk. Şükür şu anda böyle sıkıntıyla karşı karşıya değiliz. Çünkü sektörde yerlileşme adına iyi örnekler var. Bu örnekleri takip etmeliyiz.

Şirketlere de hizmet veriliyor

Başarsoft’un verdiği hizmetlere de değinen Küçükpehlivan, şöyle devam etti: “Biz, mobil telefonlara yüklenen navigasyonlara caddelerin ve mekânların adının yazılıp bulunmasına imkân tanıyoruz. Bu, nihai tüketiciye sunduğumuz dolaylı bir hizmet. Ama kurumlara ve şirketlere de yardımcı oluyoruz. Kargo firmalarıyla çalışıyoruz. Onlara malın gideceği yeri tarif ediyoruz. Yani bireyler gibi ürünlerin de dolaşımını mümkün kılıyoruz. Yeni projemiz ise iç mekânlarda yer tarif etmek. Projeyle bireylerin AVM, market ya da havalimanında aradıkları dükkânı veya standı bulmaları amaçlanıyor” diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:40
  1. yazılım ihracatı
  2. Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan
  3. Yeni Akit
  4. Başarsoft

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minibüse giren yavru kedi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı
    1. Minibüse giren yavru kedi itfaiye..
    2. VASKİ’den akıllı su sayacı dönemi
    3. (Tekrar) Kartal’da çöken bina..
    4. Hapis cezası bulunan FETÖ üyesi..
    5. Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
    6. Boyun germe estetiği ile yıllara..
    7. Altay’dan, İzmir’e birlik çağrısı
    8. Pasinler TSO’dan mesleki yeterlilik ve..
    9. Büyükşehir’in gelecek stratejisi..
    10. Çipras'tan Türkiye’ye alçak tehdit!..
    11. Erdemli Belediyesi’nin camilere..
    12. Siirt’te PKK’ya yardım eden 10 kişi..
    13. 15 Temmuz gazilerine hâlâ madalya yok!
    14. Masa başı çalışanlara altın beslenme..
    15. Komşu iş yerini kurşunladılar,..
    16. Siirt’te bir iş yerinin havuzuna düşen..
    17. Osmaneli’nde Genç ve Kadın Girişimci..
    18. Türkiye şampiyonluğu için son viraj
    19. Osmaneli’nde hız ve trafik kontrolleri..
    20. Hırdavat ihracatında başı Almanya..
    21. Milli karatecilerden Kanada'da 9 madalya
    22. İsviçre’den geldi, Samsun’da obezite..
    23. ÇADEM yeni yerinde hizmet veriyor
    24. Aquapark alanı 30 Ağustos’ta halkın..
    25. Husilerin saldırdığı Abha..
    26. İran’dan ABD’ye tehdit
    27. (Özel) Gültak: “ATAŞ lojmanlarında,..
    28. Oklu kirpi avlayan 3 kişiye para cezası
    29. İŞKUR’dan üniversite öğrencilerine yaz..
    30. Mumcu’ya Büyükşehir dokunuşu
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    Yusuf Kaplan'dan sert sözler: PKK darbesi bu, o ismi 2023'e hazırlıyorlar
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama