  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Yazıklar olsun sana Ahmet Taşgetiren! Bunu da savundun ya
Medya

Yazıklar olsun sana Ahmet Taşgetiren! Bunu da savundun ya

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinin "derviş" pozlarına bürünen yazarı Ahmet Taşgetiren, bir kısım Fenerbahçe taraftarının hükümete yönelik "ulan'lı-mulan'lı" protestosunu zımnen de olsa savundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 13:32:00 -
Yazıklar olsun sana Ahmet Taşgetiren! Bunu da savundun ya

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinin "derviş" pozlarına bürünen yazarı Ahmet Taşgetiren, bir kısım Fenerbahçe taraftarının hükümete yönelik "ulan'lı-mulan'lı" protestosunu zımnen de olsa savundu. 

Her fırsatta üsluptan dem vuran Taşgetiren, skandal yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) İlk tepki Fenerbahçe seyircisinden geldi. Kadıköy’de, Fenerbahçe - Konyaspor maçında seyirciler önce sahaya depremzedelerle yardımlaşmayı sembolize etmek üzere atkılar attılar…. Ardından da stadyum “Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan” sloganlarıyla inlemeye başladı. (...)

Benzeri olay Beşiktaş – Antalyaspor maçında yaşandı. Kulüp, depremzede çocuklarla dayanışma amacıyla “Bu oyuncak sana arkadaşım” kampanyası başlatmıştı, siyah-beyazlı taraftarlar kampanyaya büyük ilgi gösterdi ve maçın 4.17’inci dakikasında sahaya binlerce oyuncak yağdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ama ardından stadı, “Hükümet istifa” sloganları doldurdu.

Türkiye seçim sath-ı mailinde… Erteleme vs gibi bazı şeyler seslendirildi ama, belli ki üç vakitte seçime gideceğiz. Ve statlara yansıyan bu toplumsal nabız çok dikkat çekici.

(...) Görüldüğü kadarıyla iktidar cenahı, hem depremzedelerin acısını sahiplenip, hem de kimi yanlışlıkların eleştirilmesini kabullenemiyor, hazmedemiyor. (...)"

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23