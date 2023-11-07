Yazıklar olsun! İnsanların üstüne bomba yağarken İsrail gazetesinin derdine bak
İsrail gazetesi The Jerusalem Post, savaş sebebiyle İsraillilerin duyduğu korku ve stresin, kilo almaya yol açabileceğini yazdı.
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 10 bini aşkın masum sivil şehit edildi.
Kadın, çocuk, bebek, yaşlı ayırt etmeden bomba yağdıran İsrail'in gazetesi The Jerusalem Post ise insanlarla alay eder gibi bir haber yayınladı.
İşgalci İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırısı hız kesmeden devam ediyorken, İsrail gazetesi The Jerusalem Post, skandal bir habere imza attı.
Haberde, "İsrail'in Hamas'la savaşı nedeniyle ortaya çıkan füze korkusu, milyonlarca İsrailliyi sürekli endişe ve stres durumuna sokuyor. Ama bu stresi kilo vermek ve sağlıklı kalmak için kullanabilirsiniz" ifadeleri kullanılırken devamında da kilo kontrol yöntemleri anlatıldı.
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