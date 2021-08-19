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Siyaset ‘Yazıklar olsun’ diyerek İmamoğlu’na isyan etti: Oy verdiğim için pişmanım
Siyaset

‘Yazıklar olsun’ diyerek İmamoğlu’na isyan etti: Oy verdiğim için pişmanım

Sinem Umaş, İBB’nin Tepeören’deki hayvan katliamına isyan etti. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na oy verdiği için pişman olduğunu söyleyen Umaş, “Tek bir parmağını kaldırıp ilgilenmedin. Yazıklar olsun” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 10:41:00 - 2021-08-19 10:45:54
‘Yazıklar olsun’ diyerek İmamoğlu’na isyan etti: Oy verdiğim için pişmanım

 yeniakit.com.tr 

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı yakınlarında yaşayan vatandaşlar duydukları kötü kokudan rahatsız oldu. Kötü kokunun geldiği yeri takip eden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü. Telef olmuş onlarca kedi ve köpeğin bedeniyle karşılaşan vatandaşlar, ölü hayvanların toplu mezara konduğunu, üstlerinin açık olduğunu gördü. Üstü açık bir şekilde çürümeye bırakılan hayvan cesetleri üzerinde üreyen sinek ve böceklerden yayılabilecek olası hastalıklar çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

Yaşanan rezillik herkese isyan ettirdi. İmamoğlu’na oy verenler dahi pişmanlıklarını dile getirdi.

Katıldığı bir TV programı ile ünlenen hayvan hakları aktivisti Sinem Umaş da, Ekrem İmamoğlu’na oy verdiğini ancak pişman olduğunu söyledi. Twitter’dan Ekrem İmamoğlu’na seslenen Umaş şunları yazdı:

Size oy verdiğim için öyle pişmanım ki… İBB’nin sen başa geldiğinden beri kaçıncı katliamı. Kaç kere yazdık, özel kalemini aradık, sizle yüz yüze görüşme istedik, daha fazla can öldürülmesin şu veterinerleri denetle, dedik. Ama tek bir parmağını kaldırıp ilgilenmedin. Yazıklar olsun

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