Yazıklar olsun! CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı'ndan başörtülü yaşlı kadına saldırı

Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet operasyonunun gerçekleştiği dakikalarda yaşanan olay kameralara yansıdı.

Hasan Akkuş, kalabalığın arasındaki yaşlı ve başörtülü bir kadının yanına giderek küfretti. Kadının boğazını sıkan CHP'li Akkul'a çevredekiler engel oldu.

Akkuş'un yanındaki CHP’lilerin darbedilen kadının değil Akkuş’un yanında olması dikkat çekti.

CHP’li Hasan Akkuş’un Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün bir numaralı adamı olduğu konuşulurken, Akkuş’un Büyükçekmece Belediyesi’nde 1994 yılından 2016’ya kadar Özel Kalem Müdürlüğü yaptığı, 2016’dan bugüne ise Siyasi ve Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenildi.

İBB Başkanı İmamoğlu ile yakın!

Akkuş'un, 2020 yılında İBB’de Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörlüğü’nde yer aldığı ve kendisini söz konusu göreve getiren Ekrem İmamoğlu’na, “Dileğim; beni bu göreve getirenlere layık olmak, bana inanıp güvenen Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na mahçup olmamaktır. Başaracağım; çünkü omuzlarımdaki sorumluluğun farkındayım. Başaracağım; çünkü Ekrem İmamoğlu başkanımızın başarısında bir nebzede olsa katkım olsun istiyorum” sözleri ile teşekkür ettiği görüldü.

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