Yazıklar olsun! Adanalı genç yaşlı adamı böyle bıçakladı
Adana’da yaşlı adam kullandığı otomobil ile bir motosikletliyle çarpıştı. Kazada yaralanan genç kızın erkek arkadaşı olay yerine gelerek kendisine zarar vermemesi için yalvaran yaşlı adamı herkesin gözü önünden bıçakladı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, yaşlı adam kullandığı otomobil ile bir kızın kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle genç kız yaralandı.
Yaşlı adam gence "yapma" diye yalvarsa da öfkeli genç herkesin gözü önünde adamı bıçaklayarak yaraladı.
Bacağından yaralanan yaşlı adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken genç ise gözaltına alındı.
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