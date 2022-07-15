Yazık sen BOTAŞ'a değil genel müdür, Beypazarı'na hal müdürü bile olamazsın!

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımı için Deutsche Bank'tan 929 milyon dolar tutarında kredi aldı. BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, kredinin Türkiye’nin Rus doğalgazına bağımlılığını azaltmak amacıyla çekildiği belirtilirken, sağlanan finansman; Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, Singapur ve İngiltere’deki tedarikçilerden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın almak için kullanılacak.

BOTAŞ demek Türkiye demek, Türkiye demek BOTAŞ demek!

Kredinin maliyetinin biraz daha ucuzlaması için, devlet diğer birçok krediye olduğu gibi BOTAŞ'ın kredisine de kefil olarak masrafın azalmasını sağladı. Bu durumdan rahatsız olmak da BOTAŞ'ta bir dönem Genel Müdürlük yapmış Gökhan Yardım'a düştü.

TELE1’E konuşan BOTAŞ eski Genel Müdürü Gökhan Yardım, "BOTAŞ dün öğrendiğimiz kadarıyla 3 yıllık vadeyle Deutsche Bank’tan 929 milyon dolar kredi aldı. Hangi ülkelerden alınacak bakıyoruz; ABD, Singapur, Almanya, Fransa... Şimdi BOTAŞ geçmişte de doğalgaz alımlarında kredi kullandı ama Türk bankalarından kullandık kullanıyordu." dedi.

Devletin BOTAŞ'a kefilliğini de hedef alan Yardım, şöyle devam etti:

Krediyi BOTAŞ aldı gözüküyor ama garantiyi Türkiye Cumhuriyeti Hazine’si garanti ediyor. Geçmişte yerli bankalardan aldığımız kredide BOTAŞ garantiydi. Eskiden Hazine yatırım olduğunda garantör oluyordu. Hazine’nin garanti edilmemesi lazım. Türkiye’de doğalgaz satış fiyatları belli, özellikle konutta yüksek bir sübvansiyon ve bu nedenle ‘BOTAŞ ödeyemeyebilir’ diye Hazine garantisi istiyorlar.