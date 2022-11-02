Yazık sana be Hüseyin Baş! İnsan, insana bunu yapar mı hiç?

Engin Ardıç, "altılı masa"ya katılmak için Meral Akşener'e başvuran Hüseyin Baş'ı çok fena ti'ye aldı. Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında "Meral Hanım BTP'den medet umacak duruma geldiyse, işi çok zor" ifadelerini kullanıp şunları kaydetti:

"Hüseyin Baş derler bir adam var.

Babası Haydar Baş çok muhterem bir adammış.

Rahmetli olunca dükkânı oğlu devralmış.

Dükkân, BTP... Bağımsız Türkiye Partisi...

Babıali allameleri, sanki rahmetliyi ve mahdumunu herkes tanırmış gibi kaç gündür ahkâm kesiyorlar.

Bu Hüseyin, "altılı masaya" katılmak için Sayın Akşener'e başvurdu. Akşener konuya olumlu baktı ama CHP soğuk. Ötekilerin fikrini zaten soran yok. Ama pek istemiyorlar.

BTP de girerse, masa "genişleyecekmiş"...

Az öte gitsinler, bir kişi daha geliyor.

Sıkışık otururlarsa kerevizi üstlerine dökme tehlikesi var. En iyisi masayı değiştirmek.

Masaya yeni katılımlar beklendiği de söyleniyor.

Birçok "ittifakçık" var, onlar da girebilirler.

Komünistleri de alsınlar, Temel Reis'le nasıl muhabbet edeceklerini merak ederiz.

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Bağımsız Türkiye Partisi, Avrupa Birliği'ne girilmesine karşı.

"Milli ekonomi" diye bir modeli de varmış.

Herkes gibi Atatürkçü tabii.

Hayırlı olsun. 2002 seçimlerinde yüzde 0.49 oy aldı...

2007'de yüzde 0.57... Oylarını artırmış.

2014'te Ekmeleddin İhsanoğlu'nu desteklemiş!

2015'te önce yüzde 0.21 aldı, sonra yüzde 0.10'a düştü.

Yerel seçimlerde daha başarılı, yüzde 0.36'ya kadar çıktığı görüldü.

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Yani, masaya muazzam bir oy katkısı sağlayacak. İktidar çantada kekliktir.

Vah vah.

Meral Hanım BTP'den medet umacak duruma geldiyse, işi çok zor.

Masa şimdi "sancı çekiyormuş", memur gazetesi öyle diyor.

Buncağızla sancı çekiyorlarsa, seçimi kaybettikleri zaman nereleri ağrıyacak, merak ederim.

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Sakın bu mavra, Meral Hanım'ın "maraza çıkarıp masayı dağıtma" planının bir adımı olmasın?"