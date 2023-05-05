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Gündem Yazık oldu Bayraktar TB2’ye! O anlar saniye saniye görüntülendi
Gündem

Yazık oldu Bayraktar TB2’ye! O anlar saniye saniye görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-05-05 11:59:00 - 2023-05-05 12:06:13

Ukrayna ordusu, başkent Kiev üzerinde uçan kendilerine ait Bayraktar TB2 model bir insansız hava aracını, Rusya’ya ait Korsar sanarak düşürdü. Yetkililerden bir açıklama gelmezken o anlar saniye saniye görüntülendi.

Ukrayna ordusu, Kiev üzerinde uçuş yapan kendi İnsansız Hava Aracı (İHA) olan Bayraktar TB2'yi yanlışlıkla vurarak düşürdü. Olay, Kiev halkı tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada yayıldı.

Ancak, olayın gerçekleştiği zaman bazı Ukrayna kaynakları, İHA'nın Rusya'ya ait Korsar olduğunu iddia etti. Fakat, çoğu görüntü, vurulan İHA'nın Türk yapımı Bayraktar TB2 olduğunu gösterdi.

Ukraynalı bir vatandaşın evinin balkonundan kendilerine ait Bayraktar TB2’yi düşürmek için açtığı ateş böyle görüntülendi.


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Yorumlar

DRSNN

BU MALLARIN HABERİNİ NASIL VERİYORSUN AKİT

HAİNLER KEFERELER GAVURLAR

Bu bir oyun ve algı ama nafile kim inanır. Adamlar paranoyak olmuş, bu adamlar kendisi düşürdü doğru ama öyle işkembeden atmayın, cahil algıcı hainler çıkar ileri geri saçmalar ve saçmalayabilirler. Orda o kadar çok hava savunma sistemi var çalışıyorki. Böyle bir ortamda pilotlu uçakda rahat düşürülür. ŞİMDİ NİYE BÖYLE BİR GÖRÜNTÜYÜ YAYINLADILAR ESAS SORU...
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