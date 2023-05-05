Yazık oldu Bayraktar TB2’ye! O anlar saniye saniye görüntülendi

Ukrayna ordusu, Kiev üzerinde uçuş yapan kendi İnsansız Hava Aracı (İHA) olan Bayraktar TB2'yi yanlışlıkla vurarak düşürdü. Olay, Kiev halkı tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada yayıldı.

Ancak, olayın gerçekleştiği zaman bazı Ukrayna kaynakları, İHA'nın Rusya'ya ait Korsar olduğunu iddia etti. Fakat, çoğu görüntü, vurulan İHA'nın Türk yapımı Bayraktar TB2 olduğunu gösterdi.

Ukraynalı bir vatandaşın evinin balkonundan kendilerine ait Bayraktar TB2’yi düşürmek için açtığı ateş böyle görüntülendi.



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