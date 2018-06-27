Yazı aylarında göz sağlığını korumak için nelere dikkat etmek gerekir?

Yaz aylarında alerjik göz hastalıklarında patlama oluyor! Gözde kızarıklık, çapaklanma ve kaşıntı varsa ve yakınınızda bir doktor yoksa kendi kendinize ilkyardım uygulayabilirsiniz. Örneğin demlenmiş ve beklemiş çayla göze yapacağınız pansuman, antibiyotik kadar etkili sonuç verir. Prof. Dr. Halil Bahçecioğlu, yaz aylarında göz sağlığını koruma yöntemlerini anlattı.

YAZIN GÜNEŞ, GÖZLERDE NE GİBİ SORUNLARA NEDEN OLUYOR?

Yazın özellikle alerjik göz hastalıklarında bir artış gözlenir. Ayrıca konjonktivit (göz iltihabı) ve göz nezlesi bu aylarda daha sık görülür. Bunun yanında katarakt gelişimi ve sarı nokta hastalığının oluşumunda da güneş ışığı etkilidir. Halk arasında 'gözde büyüyen et oluşumu' olarak bilinen göz yüzeyinde kabarık ve kızarık kitleler de güneşle beraber büyüme gösterir.

YAZIN SIKÇA GÖRÜLEN GÖZ ENFEKSİYONLARINDAN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Yazın görülen göz enfeksiyonları genellikle bu mevsimde oluşan kuru, sıcak, tozlu ve polenli havalardan veya havuzlardan bulaşır. Gözlerde kızarıklık, çapaklanma ve kaşıntı ile kendini gösterir. Bu nedenle özellikle alerjik kişiler bu tür ortamlardan uzak durmalıdır. Korunmanın başka yolu yoktur. Ayrıca havuzlarda hijyene dikkat etmek ve alerjenlerden korunmak gerekir.

GÖZ NEZLESİ OLAN KİŞİLER HEMEN DOKTORA GİTMELİ Mİ?

Göz nezlesi olan bir kişi; kaşıntı ve gözde yanma hissederse, öncelikle ellerini gözlerine değdirmemeli, sonra da her neredeyse mutlaka en yakın göz doktoruna gitmeli. Ancak doktora ulaşılamayacak durumda ise ilkyardım olarak çayla pansumanı tavsiye ederim. Demlendikten sonra uzun süre beklemiş çayın içinde antiseptik ve antialerjik maddeler oluşur. Bunlar neredeyse bir antibiyotik görevi görür. O yüzden göz arpacığı, kirpik dibi iltihabı ve göz nezlesine çayla pansuman çok iyi gelir.

AÇIK RENK GÖZLER, GÜNEŞ IŞINLARINA KARŞI DAHA MI HASSASTIR?

Evet; açık renk gözler, koyu renk gözlere oranla daha az pigment içerdiğinden güneş ışınlarına karşı daha hassastır.

ALERJİK GÖZ NEZLESİ BULAŞICI MIDIR?

Bulaşıcıdır. Örneğin sizde göz nezlesi varsa, elinizle gözünüzü kaşıyıp benim elime değdiniz zaman bana göz alerjinizin bulaşma olasılığı çok yüksektir. Bu nedenle eller göze değdirilmemeli ve sık sık yıkanmalıdır.

HAVUZDAN GÖZ ALERJİSİ BULAŞIR MI?

Evet, hem de tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük bir hızla bulaşır! Göz nezlesi olan biri havuza girerse, o havuza giren diğer kişiler de alerjik göz nezlesine yakalanır.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜN SERTİFİKASI OLSUN

Ultraviyolenin zararlı etkilerinden korunmak için öncelikle güneş ışınlarının en dik geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkmamak gerekir. Ayrıca ultraviyole koruyuculu güneş gözlüklerinin kullanılması, güneşten korunmak için çok önemlidir. Plajda ultraviyole ışınlara sadece direkt güneşin altında olduğumuzda maruz kalmayız. Bu ışınlar kumdan ve sudan saçılarak da gözümüze yoğun bir şekilde gelir. Bu nedenle plajda; gölgede dahi olsak mutlaka ultraviyole koruyucu güneş gözlükleri takılmalıdır.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SEEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Normalde karanlık ortamlarda göz bebeklerimiz büyür, sonuç olarak da daha çok ışık göz bebeklerimizden içeri girer. Eğer yüzde 100 ultraviyole koruyuculuğu olmayan, bozuk, kalitesiz camlara sahip bir güneş gözlüğü takarsak, karanlık bir ortam oluşur. Bu da göz bebeklerimizin genişlemesine neden olur. Koruyuculuk oranı düşük olan bu kalitesiz camlardan geçen ultraviyole ışınlar, gözümüze tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük bir zarar verir.

Alacağınız gözlükler kesinlikle yüzde 100 ultraviyole koruma sertifikalı olmalı. Ayrıca camlarının kaliteli olduğundan da emin olmalısınız.

KONTAKT LENSLE HAVUZA GİRMEYİN

Yazın kontak lens bakımında çok daha hassas davranmak gerekir. Çünkü yazın girilen havuzlar büyük tehlike arz eder.

Kontak lens takan kişilerin havuza lensle girmemesi tavsiye edilir. Çünkü havuz, bakımı yapılmadıysa mikrop yuvasıdır. Lenslerle havuza girmek gözde enfeksiyona yol açabilir.

Eğer kontak lensle havuza girecekseniz, mutlaka yüzücü gözlüğü kullanmalısınız.

Kullandığınız güneş kremlerine dikkat etmelisiniz. Kremler sürülürken göze kaçabilir. Bu, kontak lens varsa büyük sıkıntı yaratabilir. Bu nedenle eller iyice yıkanmalıdır.