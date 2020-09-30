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Gündem Yazarımız Abdurrahim Karakoç, Karabağ zulmünü bir şiirle anlatmıştı
Gündem

Yazarımız Abdurrahim Karakoç, Karabağ zulmünü bir şiirle anlatmıştı

Ermenistan'ın sivilleri vurmasının ardından Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyon başarıyla sürüyor. Bölgedeki gerilim, merhum yazarımız Abdurrahim Karakoç’un 1992 yılında “Karabağ’a Mektup” başlığıyla kaleme aldığı şiirini hafızalara getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 19:44:00 -
Yazarımız Abdurrahim Karakoç, Karabağ zulmünü bir şiirle anlatmıştı

Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki Karabağ bölgesinde tırmanan gerilim, merhum yazarımız Abdurrahim Karakoç’un 18 yıl önceki şiirini hafızalara getirdi.

Üstad Karakoç’un 1992 yılında “Karabağ’a Mektup” başlığıyla kaleme aldığı dizelerinde, Azerbaycan Türkü kardeşlerimize yönelik zulme ve Haçlı Batı’nın sessizliğine dikkat çekmişti.

Bu vesile ile kendisine Allah’tan rahmet dileği ile Karakoç’un 18 yıl öncesinden günümüze ışık tutan şiirini sizlere sunalım:

Bahtına ağlayan Azeri kızı
Sen Karabağ dersin, ben karayazı
Boşlukta çırpınır Türk’ün avazı
Sanma ki dertlerin azı bizdedir
Sizdeki yaranın özü bizdedir.
‘Gel gardaş’ diyorsun gelecek yol yok
Şehitler kabrine koyacak gül yok
Çilesiz saat yok, kavgasız yıl yok
Kurşunlar sizdedir, sızı bizdedir
Sizdeki yaranın özü bizdedir.
Türkmen’e mi, Kırgız’a mı yanmadım
Tatar’a mı, Çerkez’e mi yanmadım
İmdat diyen bir söze mi yanmadım
Uygur’un,Özbek’in gözü bizdedir
Sizdeki yaranın özü bizdedir.
Müslüman, Türk olmak suçumuz bizim
Öfkeyle doludur içimiz bizim
Bir günde ağarır saçımız bizim
Yüz iki belanın yüzü bizdedir
Sizdeki yaranın özü bizdedir
Kendimizden koptu kendi bağrımız
Zulüm girdabında yandı bağrımız
Hedef tahtasına döndü bağrımız
Alevler sizdeyse közü bizdedir
Sizdeki yaranın özü bizdedir.
Komünizm sağırdı, demokrasi kör
Batıdan beslenir her türlü terör
Haçlı mumyaları uyandı bak gör
Kaç asrın silinmez izi bizdedir
Sizdeki yaranın özü bizdedir.
Birleşmiş milletler benzedi sirk’e
Sadistler musallat edildi şarka
İsrail Arap’a, Ermeni Türk’e
Kısmet bazı sizde, bazı bizdedir
Sizdeki yaranın özü bizdedir.
Yeni bir oyun var burada şimdi
Üçüncü piyonda sırada şimdi
Mitterand, Bush, Yeltsin nerede şimdi
Katilin, kalleşin pozu bizdedir
Sizdeki yaranın özü bizdedir.
Böyle geldi, böyle gitmez bu oyun
Zalimleri iflah etmez bu oyun
Umdukları gibi bitmez bu oyun
Mazlumun ekmeği, tuzu bizdedir
Sizdeki yaranın özü bizdedir.
Müslüman’ız, Türk’üz haktan yanayız
Adaletle süt emziren anayız
Aşk harcıyla vücut bulmuş binayız
Âti bizde saklı, mâzi bizdedir
Sevginin, şefkatin özü bizdedir.

ABDURRAHİM KARAKOÇ / 1992

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