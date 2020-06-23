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Yazar Yusuf Kaplan'dan barolara darbe suçlaması

Her fırsatta terör örgütü PKK'nın siyasi uzantılarına sahip çıkan ve dini değerlere karşı duran Türkiye'deki bazı barolara yazar Yusuf Kaplan, "Türkiye’de barolar olmasaydı, darbeler yapılamazdı!" diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 00:33:00 -
Yazar Yusuf Kaplan'dan barolara darbe suçlaması

Yazar Yusuf Kaplan Türkiye'deki baroların darbe zihniyetine hizmet ettiğini belirterek zehir zemberek açıklamalarda bulunda.

Kaplan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye’de barolar olmasaydı, darbeler yapılamazdı! Darbeyi askerler yapar, barolar onaylar!

Bir ülke düşünün, barolar, küresel baronların “borusu” olsun! Miileti, darbecilere, darbelere karşı savunacak barosu olmasından neden rahatsız olurlar acaba?

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