Yazar Yusuf Kaplan'dan barolara darbe suçlaması
Her fırsatta terör örgütü PKK'nın siyasi uzantılarına sahip çıkan ve dini değerlere karşı duran Türkiye'deki bazı barolara yazar Yusuf Kaplan, "Türkiye’de barolar olmasaydı, darbeler yapılamazdı!" diyerek tepki gösterdi.
Yazar Yusuf Kaplan Türkiye'deki baroların darbe zihniyetine hizmet ettiğini belirterek zehir zemberek açıklamalarda bulunda.
Kaplan'ın açıklamaları şöyle:
Türkiye’de barolar olmasaydı, darbeler yapılamazdı! Darbeyi askerler yapar, barolar onaylar!
Bir ülke düşünün, barolar, küresel baronların “borusu” olsun! Miileti, darbecilere, darbelere karşı savunacak barosu olmasından neden rahatsız olurlar acaba?